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Göçmen tacirlerine 3 koldan baskın

Uluslararası göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik yapan suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 3’ü polis 12 şüpheliden 10’u tutuklandı.

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İstanbul’da polis ekipleri kara ve hava yollarını kullanılarak uluslararası göçmen kaçakçılığı ve resmi belgede sahtecilik yapan suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Fatih’te içerisinde çocuklarında bulunduğu Afganistan ve Pakistan uyrukluların bir kamyonetle Edirne’den yasadışı yollarla ülke dışına çıkartılacağını tespit etti. Ekipler kamyonete operasyon düzenledi, şoför E.Ç.(46) gözaltına alındı. Ekipler, araç içerisinde yakaladıkları Afganistan ve Pakistan uyruklu 59 göçmeni geri gönderme merkezine teslim etti. Bir başka operasyonda ise İstanbul Yeni Havalimanı’nda yakalanan yabancı uyrukluların sahte pasaportla yurtdışına çıkmaya çalışanlara yapıldı. Sahte pasaportu temin ettikleri, adrese baskın yapan polis adrese yaptıkları baskında pasaportlar, yabancı kimlikler ele geçirildi. 

3’Ü POLİS 1’İ AVUKAT 

Operasyonun yapıldığı adreste yakalanan Suriye uyruklu şüpheli M.A.(39) gözaltına alındı. Bir diğer baskın yine İstanbul Yeni Havalimanı’nda yapıldı. 3 Bangladeş uyruklu göçmeni para karşılığı Türkiye’ye soktuğu tespit edilen 3 polis memuru ve 1 avukat gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 3’ü polis 1’i avukat 12 şüpheli gözaltına alındı. Suç örgütüyle irtibatlı şekilde kaçak yollarla yurda giren 333 düzensiz göçmen de yakalandı. Aramalarda 174 pasaport, 24 vize, 16 yabancı kimlik, ehliyet, 15 cep telefonu, 16 bin 755 avro, 8 bin 525 lira, 560 dolar, av tüfeği ve 31 fişek ile çok sayıda doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i polis 1’i avukat 10 şüpheli tutuklanırken 2 polis memuru adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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