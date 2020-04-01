Gökçeada seferlerine fırtına engeli

İHA 01 Nisan 2020 Çarşamba 21:52 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 21:52

Çanakkale boğaz ve adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., yarın Kuzey Ege’de etkili olacağı öngörülen fırtına nedeniyle Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Konuya ilişkin Gestaş resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada; “2 Nisan 2020 Perşembe günü Kabatepe Gökçeada hattımızda, olumsuz hava şartları nedeniyle; Gökçeada’dan saat 07.00, Kabatepe’den ise saat 10:00 seferleri iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

