Gökhan Gencebay bıçaklandıktan hemen sonra yaşananlar kamerada

Beşiktaş’ta dün akşam saatlerinde bir taksiciyle tartışan Orhan Gencebay’ın oğlu Gökhan Gencebay taksici tarafından bıçaklanmıştı. Taksici olayın ardından yakalanırken Gencebay da hastaneye kaldırılmıştı. Gencebay bıçaklandıktan hemen sonra yaşananlar kameralara yansıdı. Görüntülerde, olay sırasında Gencebay'ın yanında bulunan kız arkadaşı taksiciye tepki gösteriyor. Gencebay'ın ise yaralı vaziyette ayakta durmaya çalıştığı anlar yer alıyor.