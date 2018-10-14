Mersin'deki Göksu Nehri'ne atladığı iddia edilen Feride'yi arama çalışmaları sürüyor
MERSİN'in Silifke ilçesinde Göksu Nehri'ne atladığı iddia edilen Feride Y.'yi (25) arama çalışmaları sürdürülüyor.
- DHA
Dün akşam saatlerinde Atatürk Köprüsü'ne gelen genç bir kız, kendisini Göksu Nehri'ne bıraktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sualtı polisi, sahil güvenlik dalgıçları ve AFAD ekipleri, Feride Y. olduğu belirlenen genç kız için arama çalışması başlattı. Çalışmalar devam ediyor.
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