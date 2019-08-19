Gökyüzünün ihtiyar delikanlıları

Ankara’da lisede okurken havacılık etkinliklerine katılarak gökyüzü sevdasına tutulan Ömer Erdem, Halit Öner, Müjdat Süzen, Erdinç Köroğlu ile Mustafa Kavak’ın oluşturduğu ‘Delianlılar Paraşüt Takımı’nın üyeleri, ilerleyen yaşlarına rağmen Türkiye’nin dört bir yanında atlayışlar gerçekleştiriyor. Takım kaptanı, 68 yaşındaki iş insanı Ömer Erdem, lise yıllarında havacılık tutkusu bulunan ve Türk Hava Kurumunda (THK) paraşüt eğitimi alan arkadaşlarıyla bir araya gelip 1975’te takımı kurduklarını söyledi. O dönem katıldıkları Türkiye Paraşüt Şampiyonası’nda genel klasmanda Türkiye ikincisi olduklarını belirten Erdem, şöyle devam etti; “Paraşüt sporuna bir müddet ara verdikten sonra 2014’te ‘Delianlılar Paraşüt Takımı’ adıyla yeniden bir araya geldik. Bu kez THK’nin düzenlediği 43. Türkiye Paraşüt Şampiyonası’nda birinci olduk. 90 yaşına kadar paraşütçülüğü sürdürmeyi hedefliyoruz.”