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Gölbaşı’nda otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

  • AA
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Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş istikametine giden Abdurrahman Özkelle idaresindeki 34 KD 7700 plakalı otomobilin sürücüsünün Haydarlı Köyü Sorgun Mahallesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Abdurrahman Özkelle ile eşi Emine Özkelle yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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