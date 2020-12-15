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Yaşam

Gölcük'te vahşet! Kedinin bacaklarını kesmişler

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde pasajda 4 bacağı kesili halde kedi ölüsü bulundu.

DHA15 Aralık 2020 Salı 15:32 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 15:32
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Merkez Mahallesi Albay Burak Caddesi üzerindeki pasaja sabah saatlerinde dükkanlarını açmaya gelen iş yeri sahipleri, koridorda bacakları kesilmiş kedi ölüsü gördü. Esnaf durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu. Koridorda kan izine rastlanmazken kedinin öldürüldükten sonra pasaja atıldığı ihtimali üzerinde çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları incelemeye alındı. Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince kedi ölüsü alınırken, duruma tepki gösteren dükkan sahipleri, “Büyü mü yapıyorlar ne yapıyorlar bu ne vahşettir, bu insanlığa sığmaz. Ben insan olarak utanıyorum bu hayvanı böyle görünce. Allah’tan korkunuz yok mu? Günah, bunun vebali var ” dedi.

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