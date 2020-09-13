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Yaşam

Gölde kadın cesedi bulundu

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde bir kadına ait ceset bulundu. Yapılan inceleme sonucunda cesedin Seldağ G.'ye (30) ait olduğu belirlendi.

DHA13 Eylül 2020 Pazar 19:43 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 19:43
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Yüreğir ve Seyhan ilçelerini bağlayan, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) baraj seddinde otomobiliyle ilerlerken yol kenarında kadın çantası gören bir vatandaş şüphelenerek aracından inip göle baktı. Gölde hareketsiz bir kadın gören vatandaş, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen su altı polisi, kadını sudan çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlerken, polis ekipleri de kimliğinin Seldağ G. olduğunu saptadı. Seldağ G.'nin cesedi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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