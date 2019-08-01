Kahreden detay: Birbirine sarılı bulunmuşlar

32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5896
  • 6,183
  • 252.737
  • 101.627
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Gölette boğulan 3 kuzen, birbirine sarılı bulunmuş

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, bir süredir haber alınamayan ve serinlemek için girdikleri gölette aramalar sonucu cansız bedenlerine ulaşılan Adem (14), Giray (16) ve Turan Besler (17) adlı kuzenlerin birbirine sarılı olarak bulunduğu ortaya çıktı. Kuzenlerin küçük yaştan itibaren birlikte büyüdüğü, hiç ayrılmadığı öğrenildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün akşam, Tekkeköy'e bağlı Altınkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Amca çocukları Adem, Giray ve Turan Besler, iddiaya göre, sıcak havadan bunalınca gölete girdi. Yakınları, bir süre sonra eve dönmeyen çocukların kıyafetlerini, aramaya gittikleri gölet kenarında buldu. Çocuklara ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Kayıp çocuklar için gölette arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı 'Kurbağa Adamlar' tarafından 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan çocukların cansız bedenleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
 
BİRBİRİNE SARILI BULUNMUŞLAR
 
Küçük yaştan itibaren birlikte büyüyen ve hiç ayrılmayan Adem, Giray ve Turan Besler adlı kuzenlerin ölümüyle aileleri, büyük üzüntü yaşadı. Çocukların gölette, cansız bedenlerinin birbirine sarılı olarak bulunduğu ortaya çıktı. Kuzenlerin boğulurken, kurtulmak için birbirine sarıldıkları sanılıyor. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda otopsileri yapılan çocukların cenazeleri, toprağa verilemk üzere ailelerine teslim edildi.
 
 
'ÇOK ÜZGÜNÜZ'
 
Altınkaya Mahallesi'nin muhtarı Kenan Mutlucan, dereye çocukluklarından beri serinlemek için girdiklerini belirterek, "Ölen çocukların 3'ü de zaten akrabaydı. Adem konuşma güçlüğü çekiyordu. O kayınca diğerleri de onu kurtarmak için peşine mi girdiler, bilemiyoruz. Ekipler, çocukların cesetlerinin birbirine sarılı vaziyette olduğunu söyledi. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz" dedi.

Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul Valiliği'nden 'kayıtsız Suriyeliler' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'kayıtsız Suriyeliler' açıklaması

Emsal kavşak kararı!

Emsal kavşak kararı!

Yemen'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Yemen'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Deniz Türüç Fenerbahçe'de

Deniz Türüç Fenerbahçe'de

CHP'den Muharrem İnce'ye soğuk duş

CHP'den Muharrem İnce'ye soğuk duş

Denizli'de tuhaf olay! Maaşını alamadı, polis memurunu kaçırdı

Denizli'de tuhaf olay! Maaşını alamadı, polis memurunu kaçırdı

Kahreden detay: Birbirine sarılı bulunmuşlar

Kahreden detay: Birbirine sarılı bulunmuşlar

Emekliye ve memura ek 830 TL! Toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor

Emekliye ve memura ek 830 TL! Toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor
 

POPÜLER HABERLER

Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı

Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı

Chinook helikopterleri Türkiye'ye teslim edildi

Chinook helikopterleri Türkiye'ye teslim edildi

Makro fotoğrafçılıkta çığır açan büyüleyici fotoğraflar

Makro fotoğrafçılıkta çığır açan büyüleyici fotoğraflar

2 bin 750 yıllık nekropol alandan 'hoşgörü' çıktı 

2 bin 750 yıllık nekropol alandan 'hoşgörü' çıktı 

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA