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Gömlek ve yüzük sahte

Merhum sanatçı Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur Akbaş, Engelsiz Yaşam Vafkı’nın ödül töreninde eşi Müslüm Gürses’e ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzüğün açık artırma ile satıldığını, imitasyon olan bu malzemelerin satışıyla hem kamuoyunun hem de kendisinin aldatıldığını belirterek, suç duyurusunda bulundu.

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Avukatı Bahar Can Milli ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek suç duyurusunda bulunan Akbaş dilekçesinde, Engelsiz Yaşam Vakfı’nın 8 Ocak 2019’da bir otelde düzenlenen töreninde Gürses’e ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzüğün açık artırmayla satışa çıkarıldığını, hem kamuoyunun hem de kendisinin aldatıldığını öne sürdü. 

VAKIF YALANLADI

Açık artırmayla satılan yüzüğün sahte olduğunu iddia eden Akbaş, Gürses’in bütün gömleklerinin de Şanlıurfa’daki müzede yer aldığını bildirdi. Akbaş, Engelsiz Yaşam Vakfı ve “Müslüm” filminin yapımcısı Mustafa Uslu’nun “nitelikli dolandırıcılık” suçundan cezalandırılmasını istedi. Engelsiz Yaşam Vakfı Akbaş’ın bu iddialarını yalanladı. Gömleği alan Demet Akalın ise gömleğin imitasyon olduğunu bilerek aldığını ifade etti.   

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