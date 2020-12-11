Google, en çok arananlar 2020 listesini yayınladı! Türkiye'de bu yıl en çok aranan kelimeler neler?

11 Aralık 2020 Cuma 12:42 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 12:42

Google, en çok arananlar 2020 listesini yayımladı. Türkiye’de ve dünyada merakla beklenen yılın arama sonuçlarında öne çıkan trendleri (Google Year in Search 2020) açıklandı. Türkiye’nin genel arama sonuçları kategorisinde ilk üç sırada “EBA”, “Dolar kaç TL” ve “Corona virüsü” arama sonuçlarına göre en çok artış gösteren konular oldu. “Deprem” ise dördüncü sırada yer aldı.

“Coronavirus” dünya genelinde 2020’nin en önemli yükselen trendi olarak karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde tarifler kategorisinde de Türkçe “ekmek” ikinci sırada yer alırken, “lahmacun” beşinci sıradan listeye giriş yaptı.

GOOGLE EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNİ AÇIKLADI

Her yıl sonunda o senenin en hızlı artan arama trendlerine ilişkin sıralamaları açıklayan Google, Türkiye’de ve dünyada merakla beklenen 2020’nin yükselen arama trendlerini duyurdu. Liste, bir yıl içinde önceki yıla göre en dikkat çekici yükseliş kaydeden konulara göre belirleniyor. Google Year in Search 2020, Türkiye’de ve dünyada bu yıl en fazla ilgi ve dikkat çeken anları, insanları, konuları, olayları ve mekanları, ilgili aramaların yükseliş trendlerine göre belirleyip bir araya getiriyor.

Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan içeriklerin listesini yayınladı. Listede birçok başlık yer alırken dizi, isim ve yemek tarifleri gibi başlıklar altında en çok arananlar listesini haberimizde derledik.

Buna göre, en çok aratılan dizi Sadakatsiz, en çok aratılan isim Fahrettin Koca ve bu yıl vefat eden kişilerden de aratılan isim Kobe Bryant oldu.

Google'a göre dizi kategorisinde yılın en çok arananları şu şekilde sıralandı:

Sadakatsiz

Mucize Doktor

Masumlar Apartmanı

Sen Çal Kapımı

Alev Alev

Kırmızı Oda

Bay Yanlış

Menajerimi Ara

Bir Başkadır

Aşk-101

İsimler kategorisinde ise, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk sırada yer aldı.

İşte isim kategorisinde en çok arananlar:

Fahrettin Koca

Berat Albayrak

Ebru Şallı

Ellen Page

Alaattin Çakıcı

Fatih Terim

Lütfi Elvan

Sercan Yıldırım

Halil Sezai

Nihat Hatipoğlu

Vefat edenler kategorisinde 2020 yılının en çok arananı, 27 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden, NBA'in gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından Kobe Bryant olarak kayıtlara geçti.

İkinci sırada ise Muğla'da geçtiğimiz temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin yer aldı.

Kobe Bryant

Pınar Gültekin

Nur Yerlitaş

Aytaç Yalman

Aleyna Çakır

Diego Armando Maradona

Ares Özdemir

Cemil Taşçıoğlu

Seyfi Dursunoğlu

Emre Gönlüşen

2020 yılında Türkiye’de dizi kategorisinde en hızlı yükselenler sıralamasındailk sırada Sadakatsiz dizisi yer alırken onu Mucize Doktor ve Masumlar Apartmanı dizileri izledi. Bu kategoride ilk 10 sıralamasına giren dizilerin tümü yerli dizilerden oluştu.

Herkesin evlerde kaldığı ve yemek pişirme yeteneklerini geliştirdiği 2020’de Yemek tarifleri kategorisinde en hızlı yükselen tarif “ekmek tarifi” olurken onu “pide tarifi” ve “aşure tarifi” takip etti.

Tüm dünyada, “Kişiler” kategorisinde ilk üç sırada Joe Biden, Kim Jong Un ve Boris Johnson yer aldı.

2020’deki en önemli ilgi alanlarını belirleyen yükselen trendlerin listeleri şöyle:

TÜRKİYE’DE

Türkiye - Genel

EBA

Dolar kaç TL

Corona virüsü

Deprem

Zoom

HES kodu alma

Kandilli Rasathanesi

Sokağa çıkma yasağı

Sağlık bakanlığı

ABD seçimleri

"NASIL..."

HES kodu nasıl alınır?

Zoom programı nasıl kurulur?

1000 tl yardım başvuru nasıl yapılır?

Uzaktan eğitim nasıl oluyor?

Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir?

E devlet maske başvuru nasıl yapılır?

Seyahat izni nasıl alınır?

Öksürük nasıl gider?

Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

Eczaneden maske nasıl alınır?

TARİFLER

Ekmek

Pide

Aşure

Çökertme kebabı

Ramazan pidesi

İzmir bombası

Lahmacun

Güllaç tatlısı

Ezogelin

Kalburabasti

DÜNYADA

Dünya - Genel

Coronavirus

Election results

Kobe Bryant

Zoom

IPL

India vs New Zealand

Coronavirus update

Coronavirus symptoms

Joe Biden

Google Classroom

Dünya - Haberler

Coronavirus

Election results

Iran

Beirut

Hantavirus

Stimulus checks

Unemployment

Tesla stock

Bihar election result

Black Lives Matter

Dünya - Kişiler

Joe Biden

Kim Jong Un

Boris Johnson

Kamala Harris

Tom Hanks

Jacob Blake

Kanye West

Ghislaine Maxwell

August Alsina

Ryan Newman