Google, en çok arananlar 2020 listesini yayınladı! Türkiye'de bu yıl en çok aranan kelimeler neler?

Google, en çok arananlar 2020 listesini yayımladı. Türkiye’de ve dünyada merakla beklenen yılın arama sonuçlarında öne çıkan trendleri (Google Year in Search 2020) açıklandı. Türkiye’nin genel arama sonuçları kategorisinde ilk üç sırada “EBA”, “Dolar kaç TL” ve “Corona virüsü” arama sonuçlarına göre en çok artış gösteren konular oldu. “Deprem” ise dördüncü sırada yer aldı.
“Coronavirus” dünya genelinde 2020’nin en önemli yükselen trendi olarak karşımıza çıkıyor. Dünya genelinde tarifler kategorisinde de Türkçe “ekmek” ikinci sırada yer alırken, “lahmacun” beşinci sıradan listeye giriş yaptı.
GOOGLE EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNİ AÇIKLADI
Her yıl sonunda o senenin en hızlı artan arama trendlerine ilişkin sıralamaları açıklayan Google, Türkiye’de ve dünyada merakla beklenen 2020’nin yükselen arama trendlerini duyurdu. Liste, bir yıl içinde önceki yıla göre en dikkat çekici yükseliş kaydeden konulara göre belirleniyor. Google Year in Search 2020, Türkiye’de ve dünyada bu yıl en fazla ilgi ve dikkat çeken anları, insanları, konuları, olayları ve mekanları, ilgili aramaların yükseliş trendlerine göre belirleyip bir araya getiriyor.
Google, 2020 yılında Türkiye'de en çok aranan içeriklerin listesini yayınladı. Listede birçok başlık yer alırken dizi, isim ve yemek tarifleri gibi başlıklar altında en çok arananlar listesini haberimizde derledik.
Buna göre, en çok aratılan dizi Sadakatsiz, en çok aratılan isim Fahrettin Koca ve bu yıl vefat eden kişilerden de aratılan isim Kobe Bryant oldu.
Google'a göre dizi kategorisinde yılın en çok arananları şu şekilde sıralandı:
Sadakatsiz
Mucize Doktor
Masumlar Apartmanı
Sen Çal Kapımı
Alev Alev
Kırmızı Oda
Bay Yanlış
Menajerimi Ara
Bir Başkadır
Aşk-101
İsimler kategorisinde ise, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk sırada yer aldı.
İşte isim kategorisinde en çok arananlar:
Fahrettin Koca
Berat Albayrak
Ebru Şallı
Ellen Page
Alaattin Çakıcı
Fatih Terim
Lütfi Elvan
Sercan Yıldırım
Halil Sezai
Nihat Hatipoğlu
Vefat edenler kategorisinde 2020 yılının en çok arananı, 27 Ocak'ta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden, NBA'in gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından Kobe Bryant olarak kayıtlara geçti.
İkinci sırada ise Muğla'da geçtiğimiz temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin yer aldı.
Kobe Bryant
Pınar Gültekin
Nur Yerlitaş
Aytaç Yalman
Aleyna Çakır
Diego Armando Maradona
Ares Özdemir
Cemil Taşçıoğlu
Seyfi Dursunoğlu
Emre Gönlüşen
2020 yılında Türkiye’de dizi kategorisinde en hızlı yükselenler sıralamasındailk sırada Sadakatsiz dizisi yer alırken onu Mucize Doktor ve Masumlar Apartmanı dizileri izledi. Bu kategoride ilk 10 sıralamasına giren dizilerin tümü yerli dizilerden oluştu.
Herkesin evlerde kaldığı ve yemek pişirme yeteneklerini geliştirdiği 2020’de Yemek tarifleri kategorisinde en hızlı yükselen tarif “ekmek tarifi” olurken onu “pide tarifi” ve “aşure tarifi” takip etti.
Tüm dünyada, “Kişiler” kategorisinde ilk üç sırada Joe Biden, Kim Jong Un ve Boris Johnson yer aldı.
2020’deki en önemli ilgi alanlarını belirleyen yükselen trendlerin listeleri şöyle:
TÜRKİYE’DE
Türkiye - Genel
EBA
Dolar kaç TL
Corona virüsü
Deprem
Zoom
HES kodu alma
Kandilli Rasathanesi
Sokağa çıkma yasağı
Sağlık bakanlığı
ABD seçimleri
"NASIL..."
HES kodu nasıl alınır?
Zoom programı nasıl kurulur?
1000 tl yardım başvuru nasıl yapılır?
Uzaktan eğitim nasıl oluyor?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir?
E devlet maske başvuru nasıl yapılır?
Seyahat izni nasıl alınır?
Öksürük nasıl gider?
Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?
Eczaneden maske nasıl alınır?
TARİFLER
Ekmek
Pide
Aşure
Çökertme kebabı
Ramazan pidesi
İzmir bombası
Lahmacun
Güllaç tatlısı
Ezogelin
Kalburabasti
DÜNYADA
Dünya - Genel
Coronavirus
Election results
Kobe Bryant
Zoom
IPL
India vs New Zealand
Coronavirus update
Coronavirus symptoms
Joe Biden
Google Classroom
Dünya - Haberler
Coronavirus
Election results
Iran
Beirut
Hantavirus
Stimulus checks
Unemployment
Tesla stock
Bihar election result
Black Lives Matter
Dünya - Kişiler
Joe Biden
Kim Jong Un
Boris Johnson
Kamala Harris
Tom Hanks
Jacob Blake
Kanye West
Ghislaine Maxwell
August Alsina
Ryan Newman