Görme engelli Berna’nın umre heyecanı
Erzurum'da 19 yaşındaki görme engelli Berna Deligöz, dini bilgi yarışmasında birinci olunca umreyle ödüllendirildi. Haftada 3 saat hafızlık dersi alan Deligöz umre mutluluğunu “Orada Kur’an-ı Kerim okuyacağım, hafız olunca da hacca gitmek istiyorum” sözleriyle dile getirdi.
Erzurum’da devlet korumasında olan ve İl Müftülüğünce bedensel engelliler arasında düzenlenen dini bilgiler yarışmasında birincilik kazandığı için umre ile ödüllendirilen Berna Deligöz, kutsal topraklara gidecek olmanın heyecanını yaşıyor. 19 yaşındaki Deligöz “Kur’an okumak çok hoşuma gidiyor. Yakında umreye gideceğim ve orada Kur’an-ı Kerim okuyacağım. Peygamberimizin kabrini görmek, hafızlığım bittiğinde de hacca gitmek istiyorum” dedi. Kur’an kursu hocası Ayyüce Yağar da “Berna ile talim yöntemiyle ezber yapıyoruz. Ben ayetleri okuyorum Berna da tekrar ederek ezberliyor” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.