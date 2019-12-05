Erzurum’da devlet korumasında olan ve İl Müftülüğünce bedensel engelliler arasında düzenlenen dini bilgiler yarışmasında birincilik kazandığı için umre ile ödüllendirilen Berna Deligöz, kutsal topraklara gidecek olmanın heyecanını yaşıyor. 19 yaşındaki Deligöz “Kur’an okumak çok hoşuma gidiyor. Yakında umreye gideceğim ve orada Kur’an-ı Kerim okuyacağım. Peygamberimizin kabrini görmek, hafızlığım bittiğinde de hacca gitmek istiyorum” dedi. Kur’an kursu hocası Ayyüce Yağar da “Berna ile talim yöntemiyle ezber yapıyoruz. Ben ayetleri okuyorum Berna da tekrar ederek ezberliyor” diye konuştu.