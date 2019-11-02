Görme engelli İngiliz sporcudan kadınlara aikido dersi

Kalıtsal hastalığı nedeniyle bir gözü kör olan, diğer gözündeki görme yetisini büyük oranda kaybeden İngiliz Roisin Pitman (58), aikidoda elde ettiği deneyimi ülke ülke gezerek kadınlar ve engellilerle paylaşıyor.

İngiltere'de polislik yaptığı sırada görme engelli babasında da bulunan hastalık nedeniyle iki gözünü kaybeden Roisin Pitman, operasyonlar sonucu bir gözünde, görme yetisini yüzde 30 geri kazandı.

Hayatına engelli olarak devam etmek zorunda kalan ancak eve kapanmayan Pitman, ilgilendiği aikidoda hızla ilerleme kaydetti.

Aikidoda en yüksek seviye olarak gösterilen "6. dan eğitmen" unvanına ulaşan Pitman, ülke ülke gezerek bu sporu kadınlar ve engellilere öğretmeye başladı.

Karşıyaka Belediyesinin yürüttüğü aikido eğitimlerine katılan kadınlara gösteri sunan Pitman, pratik savunma dersleri verdi.