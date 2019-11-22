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Göz kapağına ''olta iğnesi'' saplandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde 10 yıldır amatör olta balıkçılığı yapan İlkay Mutlu (24), kayalıklar üzerinde balık tutarken olta iğnesinin göz kapağına saplanması sonucu yaralandı.

  • AA
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Mutlu, Yakakent sahilinde kayalıklarda olta ile balık avına çıktı. At-çek spin avcılığı yapan Mutlu, oltasındaki rapalaya yem yerleştirdikten sonra deniz atmak için hamle yaptığı sırada oltadaki iğne göz kapağına saplandı.

Çevredekilerin yardımı ile Alaçam Devlet Hastanesine götürülen Mutlu'nun göz kapağındaki iğne müdahale ile çıkarıldı.

Mutlu, AA muhabirine, olta balıkçılığının basit gibi gözüken bir hobi olmasına rağmen, riskli durumları olduğunu söyledi.

Mutlu, "Birçok kez oltanın ucundaki iğne vücudumun çeşitli yerlerine saplandı ancak ilk kez göz kapağıma takıldı. Gözümü kaybedebilirdim. Göz kapağımda iğne ile hastaneye gittiğimde doktorlar ve diğer sağlık çalışanları çok şaşırdı. Defalarca başıma böyle iğne saplanması kazası geldiği için nasıl müdahale edebileceklerini bile ben söyledim. Çünkü olta ucundaki iğnenin kancalı bir yapısı var, çıkarırken gözümü bile kaybedebilirdim. Ancak pense ile ucunu keserek rahat bir şekilde çıkardık, sadece göz kapağımda küçük bir delik kaldı." dedi.

Olta balıkçılığı yapanları uyaran Mutlu, "Kesinlikle bu tür hobileri olan vatandaşlar olta iğnesinin vücuduna batmaması için koruyucu gözlük, şapka ve eldiven kullanması gerekir. Bundan sonra önce kendi güvenlik önlemimi alarak hobimi sürdüreceğim." diye konuştu.

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