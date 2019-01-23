14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3203
  • 6,0461
  • 219.916
  • 100.149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Gözaltındaki ABD'li şarkıcı Chris Brown serbest bırakıldı

Fransa'da tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınan ABD'li şarkıcı Chris Brown serbest bırakıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Paris savcılığından yapılan açıklamada, bir kadının şikayeti üzerine pazartesi günü başkent Paris'te gözaltına alınan Brown ve 2 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Savcılık ofisinden Associated Press'e (AP) yapılan açıklamada, Brown'un soruşturma devam ederken Fransa'dan ayrılmasında bir sakınca olmadığı belirtildi.

Instagram sayfasından hakkındaki suçlamaları reddeden Brown, paylaşımında, kızı ve ailesi için son derece incitici olan bu durumun, karakteri ve ahlaki değerlerine aykırı olduğunu ifade etti.

Brown ve diğer 2 kişiyi tecavüzle suçlayan kadının, şikayetini Paris'in kuzeybatısında 17. yerel idareye yaptığı, söz konusu 2 kişiden birinin Brown'un koruması olduğu belirtilmişti.

Chris Brown, 2009 yılında o dönemde kız arkadaşı olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna'ya saldırdığı suçlamasını kabul etmişti.

Brown'un bu davayla ilgili gözetim altında tutulmak koşuluyla şartlı tahliye süresi 2015 yılında sona ermişti.

Suriye´de ABD- terör örgütü YPG konvoyuna intihar saldırısı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İtalya'dan sert Fransa açıklaması

İtalya'dan sert Fransa açıklaması

'ABD çok daha farklı tehditlerle karşı karşıya kalacak'

'ABD çok daha farklı tehditlerle karşı karşıya kalacak'

Türkiye, kararını verdi: Uçuş yasağı kaldırılıyor

Türkiye, kararını verdi: Uçuş yasağı kaldırılıyor

Davos'ta konuşan Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Davos'ta konuşan Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Çin, uyarılardan rahatsız oldu: İsrail açıklık getirsin

Çin, uyarılardan rahatsız oldu: İsrail açıklık getirsin

Düşmana korku veren TSK'nın 'atış gücü' böyle görüntülendi

Düşmana korku veren TSK'nın 'atış gücü' böyle görüntülendi

“Tel Aviv’i vururuz” tehdidi

“Tel Aviv’i vururuz” tehdidi

Anlaşma için bir araya geldiler, krizle ayrıldılar

Anlaşma için bir araya geldiler, krizle ayrıldılar
 

POPÜLER HABERLER

Çin´de başıboş bırakılan yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Çin´de başıboş bırakılan yürüteçteki bebek yürüyen merdivenden aşağı yuvarlandı

Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı

Çin'de 5 Osmanlı padişahının mermerden heykellerini yaptırdı

Dünyanın en zengin 10 ismi belli oldu

Dünyanın en zengin 10 ismi belli oldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA