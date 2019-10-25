Gözleri dikilmiş ve bantlanmış halde bulundu

22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7642
  • 6,4091
  • 279.132
  • 100248
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Gözleri dikilmiş ve bantlanmış bulunan saz delicesi tedaviye alındı

Konya'da, avda kullanılmak üzere gözleri dikilmiş ve bantlanmış bulunan saz delicesi, operasyonla iyileştirildi. Tedavi ve rehabilitasyon sonrası doğaya salınacak.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Doğa Koruma Milli Parklar 8'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Karatay ilçesine bağlı Karaaslan Mahallesi'ndeki apartmanın bahçesinde, yaralı hayvanın bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
 
Ekipler, avda kullanılmak üzere göz kapakları dikilmiş ve bantlanmış, ayağında misina ipli tuzak olan saz delicesini alarak, Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliği'ne götürdü. Burada tedavi uygulanan saz delicesi, yapılan operasyonla iyileştirildi.
 
Saz delicesinin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi. 
 
Atmacagiller familyasından olan saz delicesi, 'kızıl tuygun' olarak da biliniyor.

24 TV ekibi Resulayn’da... İşte bir hafta önce şiddetli çatışmaların yaşandığı kent merkezi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Turuncu ve gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Turuncu ve gri kategoride aranan iki terörist etkisiz hale getirildi

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Başkentte 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Başkentte 'ByLock' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Gözleri dikilmiş ve bantlanmış halde bulundu

Gözleri dikilmiş ve bantlanmış halde bulundu

Volkswagen Golf’ün 8’inci nesli tanıtıldı

Volkswagen Golf’ün 8’inci nesli tanıtıldı

Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar: Beslenme değişince hastalıklarda değişiyor

Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar: Beslenme değişince hastalıklarda değişiyor

Ünlü tarihi kente giriş ücretli olacak

Ünlü tarihi kente giriş ücretli olacak
 

POPÜLER HABERLER

´Sonları bu yüzden gelecek´ dedi, AB´yi uyardı: Tutuşmayın, vakti saati gelince...

´Sonları bu yüzden gelecek´ dedi, AB´yi uyardı: Tutuşmayın, vakti saati gelince...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çinliler 'ölümsüzlük meyvesi' diyor, Türkiye'de de yetiştirilmeye başlandı

Çinliler 'ölümsüzlük meyvesi' diyor, Türkiye'de de yetiştirilmeye başlandı

Bu heykeller yer çekimine meydan okuyor!

Bu heykeller yer çekimine meydan okuyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA