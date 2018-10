Gözleri görmeyen vatandaş göz nakli için yardım bekliyor

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi’nde 7 çocuk babası İbrahim Halil Aslan'a (48), 6 yaşında mevsimlik tarım işçisi olarak ailesiyle birlikte gittikleri Adana’nın İslamoğlu ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet çarptı. İddiaya göre, sürücüsünün olay yerinde bırakarak kaçtığı yaralı İbrahim Halil Aslan, yüzüne motosiklet çarptıktan sonra geç tedavi edildiği için her iki gözü de 'kör' oldu.

42 yıldır gözleri görmeyen Aslan, 20 yaşında ailesi tarafından yüzde 51 özürlü raporu olan 17 yaşındaki Güler Aslan ile evlendirildi. İkilinin evlilikten 3 kız ve 4'te erkek çocuğu oldu. Aradan geçen onca yıla rağmen bir türlü gözleri için tedavi olamayan Halil Aslan, tedavi için Ankara Göz Bankasına çağrıldığını ancak maddi imkansızlıklardan dolayı gidemediğini belirterek, devlet yetkililerinden ve hayırsever vatandaşlardan yardım istedi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından 750 lira maaş alan aile, yaşadıkları kiralık evde dram içinde dram yaşıyor.

"42 yıldır görme umudu ile yaşıyor”

En çok da Kur'an-ı Kerim’i okumak için gözlerinin tedavi edilmesini isteyen İbrahim Halil Aslan, "Ben 6 yaşındayken trafik kazası geçirdim. Şu an 48 yaşındayım. 42 yıldır gözlerim görmüyor. Benim çocuklarım, torunlarım var, onları merak ediyorum. Bunun için gözlerimin görmesi gerekir. Göz nakli için Ankara’da nakil yapılabiliyor. Benim yol param bile yok, nasıl tedavi olacağım. Göz nakli olmam için para gerekiyor. Perişan bir durumdayım. Benim şu an bakmakla yükümlü olduğum 3 küçük çocuğum var onlarda çalışamıyor. Oturduğumuz ev kira ve aylık 300 lira kira veriyorum. Param olsa göz nakli olacağım ama param yok. Gözlerimin görmesi için yardım bekliyorum. Benim eşimde özürlüdür. Onunda raporu yüzde 51 özürlü raporu var. Devlet bize ayda 750 lira veriyor. Bu maaş bize yetmiyor. Her şey pahalı olmuş. Ben özelikle dünya malı için değil Ku'ran-ı Kerim’i okumak ve çocuklarımı, torunlarımı görmek için gözlerimin tedavi edilmesini istiyorum” dedi.

Damadı Servet Özaraz ise, "Kendisi Kur'an-ı Kerim okumak istiyor. Dünya malı için değil, sadece Kur'an-ı Kerim okumak ve çocuklarını görmek için, gözlerinin açılmasını istiyor. Ankara’da bir hastanede Göz nakli yapılabiliyor. İsteğimiz tek şey bir an önce göz nakli olmasıdır. Göz nakli olsa çocuklarına da bakar, evi geçindirmek içinde çalışır. Ama göz olmayınca hiçbir şey yapılamıyor" şeklinde konuştu.

10 yaşında damdan düşmesi sonucu yüzde 51 zihinsel engelli kaldığını aktaran eşi Güler Aslan, "Ben de hastayım. Eşimin artık görmesini istiyorum Benim tedavim mümkün değil, tek isteğim eşimin tedavi edilmesi ve evine bakmasıdır. Bize yardım edin” diye konuştu.