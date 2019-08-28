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Gözü önünde vurulan kocasını kaybettiği gün yeni doğan oğlunu kucağına aldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan silahlı çatışmada hayatını kaybeden Alper Cin'in eşi Ebru Cin, eşini kaybettiği gün erkek bebek dünyaya getirdi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde bulunan bir oto kiralama iş yerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Kerem A. ile oğlu Kenan A, oto kiralama iş yerine giderek, işyeri sahibi Ahmet Cin ve oğlu Alper Cin ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Silahların konuştuğu kavgada Kenan A, silahla Ahmet Cin'i vurdu. Bu sırada Ahmet Cin'in oğlu Alper Cin'de babasını vuran şahsa ateş etti.
 
Şahıslar araçlarına doğru kaçtı. Araçtan başka silah alan Kerem A, tekrar geri gelerek, Alper Cin'i vurup kaçtı. Bu sırada yan dükkanda bulunan Yaşar A. isimli kişi de mermilerden birinin koluna isabet etmesi neticesinde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ve özel araçlarla hastanelere taşındı. 
 
Ağır yaralı halde İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Alper Cin ve babası Ahmet Cin geniş güvenlik önlemleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevkedildi. 
 
Eşinin gözleri önünde vurulan Alper Cin burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 
 
Öte yandan, 24 yaşındaki Alper Cin'in eşi Ebru Cin eşinin ölüm acısına dayanamayıp erken doğum yaptı. Ebru Cin, eşini kaybettiği gün erkek bebek dünyaya getirdi.

Ambulansa yol vermeyince gündem olan sürücü makas atarken kazaya neden oldu

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