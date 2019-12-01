Gözündeki kanser yüzüne ve boynuna yayıldı

Gözünde kaşınma ve yara oluşması şikayetiyle 4 yıl önce hekime başvuran 63 yaşındaki Mehmet Gülcü, göz kapağı kanseri olduğunu öğrendi. Nadir görünen kanser Gülcü'ye zor günler yaşattı. Geçirdiği 4 ameliyat ile gözünden temizlenen tümör, bu kez de talihsiz hastanın boynuna ve tükürük bezlerine yayıldı. Ameliyat olmaması halinde önemli sağlık sorunlarıyla karşılaşacağı söylenen Gülcü, SBÜ Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tekrar ameliyat oldu. Yüzüne ve çene altına yayılan tümörler temizlenen Gülcü'nün ameliyat sonrası tedavisi devam ediyor.

Göz kapağı tümörlerinin nadir görülen tümörler olduğunu vurgulayan SBÜ Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydın Acar, ”Hastamız, göz kapağı tümörü sebebiyle 4 kez ameliyat olmuş, sonrasında da boyuna, yüzdeki tükürük bezlerine, boyundaki tükürük bezlerine ve boyundaki lenf bezlerine yayılması sebebiyle bize başvurdu. Biz burada ameliyatını yaptık. Bu vakanın özelliği göz kapağı tümörünün o kadar yaygın ve agresif olarak boyuna ve tükürük bezlerine yayılması söz konusuydu” diye konuştu.

Tümörün ameliyatla temizlendiğini belirten Prof. Dr. Aydın Acar, yüz sinirinin de kesilip temizlendiğini kaydetti.