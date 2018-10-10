Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Nazlı köpek gözyaşları içinde gömüldü

Antalya'da tüfekle vurulduktan 3 ay sonra bir bahçede bulunan ve vücudundaki 126 saçmayla yaşayan 'Nazlı' adlı köpek öldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde yaşayan Müjgan ve Mehmet Orhan  çifti tarafından bir bahçede 5 ay önce yürüyemez halde bulunan ve vücudunda 126  saçma olduğu tespit edilen "Nazlı", uzun zamandır süren tedavilere rağmen  kurtarılamadı.
 
Mehmet Orhan, beyaz pamuğa sardığı köpeğini Altınyaka Mahallesi'ndeki  ormanlık alanda hazırladığı mezara gözyaşları içerisinde gömdü.
 
Aynı zamanda Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği  Başkanı olan Mehmet Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nazlı'yı 5 ay önce  sokak köpekleri ve kedileri besledikleri sırada bir bahçede yorgun halde  bulduklarını söyledi.
 
Nazlı'nın vücudunda 126 saçma tespit edildiğini, bulunmasından  yaklaşık 3 ay önce av tüfeğiyle vurulduğunu belirlediklerini anlatan Orhan,  köpeği kaderine teslim etmek yerine evlerini açarak beslemeye başladıklarını dile  getirdi.
 
"Hayvansever dostları birleştirdi"
 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine 15 defa  götürdükleri köpeğin bir dizi ameliyat geçirdiğini belirten Orhan, "Köpeğin  boynuna platin takıldı. 8 yaşında olduğunu tahmin ettiğimiz köpeğimize birçok  cerrahi müdahale yapıldı. Yürüyemeyeceğini biliyorduk. Evimizin salonunu açtık.  Evimizin prensesi oldu. Birlikte güldük, birlikte ağladık. Sosyal medyada çok  popüler bir köpekti. Türkiye genelindeki hayvansever dostları birleştirdi. Bu  kadar yaşatabildik." diye konuştu.
 
"İlk defa bir köpek için ağlıyorum"
Köpeğin ölümünün çevresindekileri derinden üzdüğünü aktaran Orhan,  şöyle devam etti:
 
"Ölmeden önce Nazlı'yı sevenler sokak hayvanları için üniversiteye 15  bin lira tutarında kırıklarda kullanılan plak setler bağışladı. Nazlı öldü ama  birçok canı yaşatıyor. Nazlı'nın adına Türkiye genelinde bireysel  hayvanseverlerin resmi bir platformda toplanmasını sağlayacak bir vakıf kurmayı  planlıyoruz. Bu vakıfla sokak hayvanlarının tedavileri yapılacak. Birçok cana  maddi ve manevi destek sağlanacak. Nazlı'nın adı bu vakıfta ebediyen yaşayacak. O  çok sayıda ameliyat oldu ama bence onu hayatta tutan bizim ona verdiğimiz  sevgiydi. O bunu anlıyordu. İlk defa bir köpek için ağlıyorum. Çok üzgünüm. "

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye ilk madeni parasını tedavüle çıkarttı (Tarihte Bugün 3 Ağustos)

Türkiye ilk madeni parasını tedavüle çıkarttı (Tarihte Bugün 3 Ağustos)

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

İşte Suudi suikast timinin görüntüleri

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA