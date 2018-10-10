Nazlı köpek gözyaşları içinde gömüldü

Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde yaşayan Müjgan ve Mehmet Orhan çifti tarafından bir bahçede 5 ay önce yürüyemez halde bulunan ve vücudunda 126 saçma olduğu tespit edilen "Nazlı", uzun zamandır süren tedavilere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Orhan, beyaz pamuğa sardığı köpeğini Altınyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda hazırladığı mezara gözyaşları içerisinde gömdü.

Aynı zamanda Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı olan Mehmet Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nazlı'yı 5 ay önce sokak köpekleri ve kedileri besledikleri sırada bir bahçede yorgun halde bulduklarını söyledi.

Nazlı'nın vücudunda 126 saçma tespit edildiğini, bulunmasından yaklaşık 3 ay önce av tüfeğiyle vurulduğunu belirlediklerini anlatan Orhan, köpeği kaderine teslim etmek yerine evlerini açarak beslemeye başladıklarını dile getirdi.

"Hayvansever dostları birleştirdi"

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine 15 defa götürdükleri köpeğin bir dizi ameliyat geçirdiğini belirten Orhan, "Köpeğin boynuna platin takıldı. 8 yaşında olduğunu tahmin ettiğimiz köpeğimize birçok cerrahi müdahale yapıldı. Yürüyemeyeceğini biliyorduk. Evimizin salonunu açtık. Evimizin prensesi oldu. Birlikte güldük, birlikte ağladık. Sosyal medyada çok popüler bir köpekti. Türkiye genelindeki hayvansever dostları birleştirdi. Bu kadar yaşatabildik." diye konuştu.

"İlk defa bir köpek için ağlıyorum"

Köpeğin ölümünün çevresindekileri derinden üzdüğünü aktaran Orhan, şöyle devam etti:

"Ölmeden önce Nazlı'yı sevenler sokak hayvanları için üniversiteye 15 bin lira tutarında kırıklarda kullanılan plak setler bağışladı. Nazlı öldü ama birçok canı yaşatıyor. Nazlı'nın adına Türkiye genelinde bireysel hayvanseverlerin resmi bir platformda toplanmasını sağlayacak bir vakıf kurmayı planlıyoruz. Bu vakıfla sokak hayvanlarının tedavileri yapılacak. Birçok cana maddi ve manevi destek sağlanacak. Nazlı'nın adı bu vakıfta ebediyen yaşayacak. O çok sayıda ameliyat oldu ama bence onu hayatta tutan bizim ona verdiğimiz sevgiydi. O bunu anlıyordu. İlk defa bir köpek için ağlıyorum. Çok üzgünüm. "