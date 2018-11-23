Tuvalet kağıdının rolusu genişledi kağıdı azaldı

Ağustosta yaşanan ekonomik dalgalanmanın ardından döviz yükselmiş, üretici ve satıcılar da yaz başından beri A’dan Z’ye birçok ürüne yüzde 60’a varan oranlarda zam yapmıştı. Fakat bazı uyanık satıcılar ürünlere direk zam yapmak yerine gramajını düşürmüş yani gramaj oyunuyla gizli zam uygulamıştı. Ticaret Bakanlığı hemen devreye girerek, dövizdeki oynaklığı fırsat bilen üreticileri takibe almıştı.

6 BİNDEN FAZLA ÜRÜNE CEZA KESİLDİ

Posta'dan Hülya Çaylak'ın haberine göre Ticaret Bakanlığı’nın yetkilileri aylardır yüzlerce ürünü denetledi. Kasım itibarıyla 366 firmanın 6 bin 399 ürününde haksız fiyat artışı tespit edildi. Alo 175 tüketici ihbar hattına gelen şikayetler üzerine haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara cezalar kesildi. Ancak bu durum fırsatçıları durdurmadı.

AZ KAĞIT KOYMAK İÇİN RULO ÇAPI GENİŞLEDİ

Standart tuvalet kağıdı rulosunun çapı genişleyince üzerindeki kağıt miktarı azalıyor.

Standart tuvalet kağıdı rulosunun çapı genişleyince üzerindeki kağıt miktarı azalıyor.

En çok zamlanan ürünlerden biri de tuvalet kağıdıydı. 32’li tuvalet kağıdının fiyatı eylülde 30 liradan 60 liraya kadar yükseldi. Bakanlığın denetimleri sonucunda fiyatlar bir miktar düştü ama bu kez tuvalet kağıdının içindeki rulo genişledi. Rulonun iç çapı genişletilip daha az kağıt sarılarak tüketicinin bu kurnazlığı fark etmesi engellendi.

SOSYAL MEDYADA FARK EDİLDİ

Bu durumu fark ederek sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar, şikayetlerini şöyle dile getirdi: “Rulonun genişletildiğini tesadüfen fark ettik. Önceden boş tuvalet kağıdı rulolarından anasınıfında etkinlik yapardık. Çocukların eli içine giremezdi. Şimdi kollarına kadar giriyor. Ayrıca rulonun içi genişlediği için astığımız yerden düşüyor.”

MİLİM MİLİM KÜÇÜLDÜ

Yapılan hileler bununla da bitmedi. Tuvalet kağıtlarının bir yaprağının eni ve boyu da küçültüldü. Normalde 10 cm olan tuvalet kağıdının eni, 9.5 cm’e indirildi. Uzunlukta da ince bir ayar yapıldı. 12.5 cm olan tuvalet kağıdının tek bir yaprağının uzunluğu 12.3 cm’e düşürüldü. Böylece bazı üreticiler hem zam hem de gramaj oyunlarıyla daha fazla kâra geçti. Bazı tuvalet kağıtlarının gevşek sarılarak uzunluğunun azaltıldığı bu yüzden de çabuk bittiğiyle ilgili şikayetler geliyor.

(Posta)