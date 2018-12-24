Gratis Yılbaşı indirimi ( 21 Aralık 31 Aralık) Gratis indirimi 2019 Yılbaşı kataloğunda neler olacak? Vatandaşlar 2019 Yılbaşı Gratis indirimli ürünler kataloğundan yararlanmak istiyor. Kadınların birçok kozmetik ihtiyacını karşıladığı Gratis mağazı Yılbaşı 2019 kataloğunu yayımladı. Aralık ayında büyük sürprizlerde karşımıza çıkacak olan Gratis Yılbaşı indirim listesi haberimizde yer alıyor. Gratis'te hangi ürünler indirimli satışa sunulacak? Yılbaşı çok az bir zaman kaldı. Gratis indirimi 2019 Yılbaşı son dakika kampanyasından faydalanmak istiyor. Gratis mağazalarında 2019 yılbaşı yaklaşmasıyla beraber birbirinden güzel ürünler Gratis kataloglarında sergilenmeye başlandı. 2019 yılbaşı özel kampanyalı ürünleri arasında Gratis’te birçok çeşit yer almaktadır. 2019 yılbaşı ürünlerinin sunulduğu 2019 Gratis yılbaşı broşürleri haberimizde yer alıyor. İşte, " Gratis 2019 yılbaşı " kampanyalı ve indirimli ürünleri haberimizin detaylarında! Türkiye'nin sevilen kozmetik markası Gratis, kendi kişisel bakımınız ve ailenizin ihtiyaçları için aradığınız her şeyi bünyesinde barındırmakta. Özellikle yılbaşı ya da bayramlar gibi bolca alışveriş yapılan dönemlerde mağazanın ciddi indirimleri oluyor. Yılbaşına özel kampanya fırsatlarını, özel olarak hazırlanan güncel katalogları aracılığıyla duyuran mağaza, kozmetik ürünler, cilt bakım ürünleri ve parfümler başta olmak üzere yüzlerce üründe %30 ile %50'ya varan indirimler ile yeni bir yılı yeni bir tarz ile karşılayabilmenizin kapılarını açıyor.İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

2019 Yılbaşı Gratis indirim kataloğu yayında

GRATİS NEDİR?

Türkiye'nin sevilen kozmetik markası Gratis, kendi kişisel bakımınız ve ailenizin ihtiyaçları için aradığınız her şeyi bünyesinde barındırmakta. Ürün yelpazesi oldukça renkli olan mağazada hak ettiğiniz sağlık ve yaşam kalitesini artırmak için hijyen, cilt bakımı, kozmetik, kişisel bakım gibi ihtiyaç duyduğunuz tüm ürünlere kolayca ulaşabilir ve bütçenizi sıkmayacak uygun fiyatların keyfini doyasıya çıkarabilirsiniz.

Ülkemiz genelinde 300'ün üzerinde mağazası ile Edirne'den Ağrı'ya hemen her ilimizde bir Gratis şubesine rast gelebilirsiniz. Özellikle yılbaşı ya da bayramlar gibi bolca alışveriş yapılan dönemlerde mağazanın ciddi indirimleri oluyor. Yılbaşına özel kampanya fırsatlarını, özel olarak hazırlanan güncel katalogları aracılığıyla duyuran mağaza, kozmetik ürünler, cilt bakım ürünleri ve parfümler başta olmak üzere yüzlerce üründe %30 ile %50'ya varan indirimler ile yeni bir yılı yeni bir tarz ile karşılayabilmenizin kapılarını açıyor.

Son zamanlarda The Balm markasının tutkunu olan kadınlar bu markayı ülkemizde sadece Gratis'te bulabilirler. Kozmetik düşkünlerinin bir hayli hayranı olduğu markanın en önemli özelliği ise içerisinde talc ve paraben kullanılmaması. Bu denli sağlıklı bir kozmetik ürünü yurt dışındaki birçok mağazada “high-end” yani yüksek kalite ürün olarak tanımlanırken, Gratis çok tutulan lip balm ve allıkları oldukça uygun fiyatlar ile tüketici ile buluşturuyor.

Gratis'in gözde ürün kategorilerinden bir diğeri de şüphesiz göz makyajının olmazsa olmazı maskara çeşitleri. Dünyaca ünlü markaları bünyesinde barındıran mağaza, maskara konusunda da kaliteden ödün vermemek adına oldukça seçici davranıyor. Öyle ki Gosh, Betty Boop, Essence, Cecile, L'oreal Paris, Max Factor, Wet'n Wild ve Maybelline gibi ünlü markaların ekstra hacim ve kıvrım veren, çok çeşitli teknoloji ile üretilmiş özel fırçalara sahip gözlere ayrı bir çekicilik veren maskaraları özel indirim günlerinde %50'ye varan indirimler ile satın almak kadar keyiflisi yoktur sanıyoruz.

"SİZE GÜZEL BAKAN KART"

İndirimlerden bahsederken Gratis Kart'ı atlamak olmaz tabii ki. "Size güzel bakan kart" sloganı ile kullanıcıları dikkatini çeken kartın şu anda dünya genelince milyonlarca üyesi bulunuyor. Siz de para puanlar ve hediyelerle dolu bu ayrıcalıklar dünyasında yer almak istiyorsanız için hemen bir kart edinmelisiniz! Çünkü her hafta güncellenen ürünlerde Gratis Kart'a özel indirimler sizleri bekliyor. Üstelik alışveriş yaptıkça daha çok kazanıyorsunuz. Öyle ki her alışverişinizde belirli bir miktarda puan kazanıyor, size özel fırsatlar, ayrıcalıklar ve sürprizlerden faydalanma şansına sahip oluyorsunuz. Herhangi bir Gratis şubesine uğrayıp başvuru formunu doldurarak edinebileceğiniz kartınızı ücretsiz olarak teslim alabilmeniz mümkün.

Her 1 TL'lik alışverişinizde kazanacağınız Gratis puanı 1 olarak hesaplanmaktadır. Ayrıca özel günlerde, doğum günlerinizde ve size özel ayrıcalıkların sunulduğu zamanlarda ekstra puanlar da yüzünüzü bir hayli güldürecek. Herhangi bir alışverişiniz sonrasında size verilecek olan bilgi fişinde kazandığınız ve biriktirdiğiniz toplam puanı görebilirsiniz. 100 Puan = 1 TL olarak değerlendirildiğinden siparişlerinizde biriken puanlarınızı anında harcayabilir, daha az para ödeyebilirsiniz. Ancak burada dikkat etmenizi istediğimiz husus şu ki; 1 yıl boyunca kullanılmayan puanlar silineceğinden elinizi çabuk tutmanızda fayda var.