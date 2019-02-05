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Gribe yenik düşerek hayatını kaybetti

Muğla’nın Milas ilçesinde lise öğrencisi Buket Bektaş yakalandığı hastalığa yenik düşerek, hayatını kaybetti.

  • İHA
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Milas’ta yakalandığı grip rahatsızlığı sebebi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Dr. Mete Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Buket Bektaş tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
 
Buket Bektaş’ın hayatını kaybettiğini öğrenen sınıf arkadaşları büyük üzüntü yaşarken, merhumenin cenazesi bugün Milas’a bağlı Ören Alatepe Mahallesi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
 

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