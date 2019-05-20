28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0635
  • 6,7706
  • 248.559
  • 86.880
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

'Gripsin' denilen emekli, lösemi olduğunu öğrendi

ANKARA'da özel sektörden emekli Ali Aybacı (59) diş eti rahatsızlığı şikayetiyle gittiği aile hekiminin, soğuk algınlığı tedavisi vererek, eve göndermesinden 40 gün sonra lösemi olduğunu öğrendi. Aybacı, kardeşinden yapılan kemik iliği nakli ile büyük oranda hastalığı yenerek, sağlığına kavuştu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yenimahalle ilçesinde oturan Ali Aybacı, geçen yıl Eylül ayında diş etlerinde oluşan şişme ve kanama şikayetiyle aile hekimine başvurdu. Aile hekiminin soğuk algınlığı geçirdiğini söylediği Aybacı, gargara ve antibiyotik tedavisi verilerek, gönderildi. 40 gün sonra evde denge kaybı yaşayan Aybacı, yakınları tarafından Ankara Onkoloji Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde Aybacı'ya lösemi tanısı konuldu.
 
KARDEŞİ DONÖR OLDU
 
Tedavisine başlanan Aybacı'ya, kök hücre nakli yapılması kararlaştırıldı. Yapılan testler sonucunda Aybacı'nın kardeşi İsmail Aybacı'nın (51) uygun donör olduğu saptandı. Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal'ın yaptığı oprasyonla hastaya kardeşinden kemik iliği nakli yapıldı. Ali Aybacı, nakilin ardından uygulanan tedaviyle büyük oranda hastalığı yenerek, sağlığına kavuştu.
 
'ÇOK ANİ GELİŞTİ'
 
Ali Aybacı, hastaneye kaldırıldığında rahatsızlığının ne olduğunu bilmediğini söyleyerek, "O güne kadar löseminin sadece adını duydum. O gün tanışmak kısmet oldu. Hastalığım çok ani gelişti. Önce fark edemedim. Esasınde o gecikme sürecim, aile hekimimin farkına varmamasından kaynaklandı. Hastanede yapılan tetkiklerle hastalığım belirlendi. Sonra tedaviye başladık" dedi.
 
Kardeşinden yapılan nakil ile hastalığı büyük oranda yendiğini anlatan Ali Aybacı, "Donörüm erkek kardeşimdi ve ondan aldığım hücreler iyi oturdu. Süreç şu an iyi gidiyor. O değişikliği de fiziksel olarak şu an bütün vücudumda hissediyorum. Moralimi de yüksek tutarak hastalığı tamamen yeneceğime inanıyorum" diye konuştu.
 
'ALİ BEY'İN POZİTİF ENERJİSİ ÇOK BÜYÜKTÜ'
 
Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal, hastaya ilk geldiği andan itibaren çok kısa sürede akut lösemi tanısını koyduklarını belirterek ''Daha sonrasında risk değerlendirmesi yaptık ve kök hücre nakli tedavisinin gerekliliği ortaya çıktı. Bu aşamada da tedavisini uyguladık. Yaklaşık 2 aylık bir süre zarfında hematoloji servisinde yatırarak tedavi ettik. Bu süre zarfında Ali Bey’in pozitif enerjisi, iyileşeceğine olan inancı çok büyüktü. Bu bizim açımızdan da hasta açısında da iyileşmesi için en önemli faktördü. Ali Bey hastaneye yattığı ilk günden nakil olduğu güne kadar hep iyileşeceğine inandı, hep yüzü güldü" dedi.

Başkan Erdoğan istedi, Gönül Dağı´nı söyledi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye ve Yunanistan arasında kritik görüşme

Türkiye ve Yunanistan arasında kritik görüşme

DSÖ’den Emine Erdoğan’a özel davet

DSÖ’den Emine Erdoğan’a özel davet

YSK’da gerekçeli karar için geri sayım

YSK’da gerekçeli karar için geri sayım

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

'Gripsin' denilerek eve gönderildi... 40 gün sonra acı gerçeği öğrendi

'Gripsin' denilerek eve gönderildi... 40 gün sonra acı gerçeği öğrendi

PKK'dan çöküş itirafı! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'dan çöküş itirafı! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Bakan Soylu: Bir tehlike var

Bakan Soylu: Bir tehlike var

Yangında öldüğü sanılıyordu... Korkunç gerçek ortaya çıktı

Yangında öldüğü sanılıyordu... Korkunç gerçek ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Bağdat Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarına şişeli, kemerli saldırı

Bağdat Caddesi’nde kutlama yapan Galatasaray taraftarına şişeli, kemerli saldırı

Game of Thrones final bölümü fotoğrafları

Game of Thrones final bölümü fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Gaziantep'te büyüleyen dolunay güzelliği

Gaziantep'te büyüleyen dolunay güzelliği

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA