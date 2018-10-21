Güle güle usta

Tedavi gördüğü hastanede, 90 yaşında vefat eden usta foto muhabiri Ara Güler için dün Galatasaray Meydanı’nda tören düzenlendi. Meydana “Güle güle büyük usta, seni asla unutmayacağız!” ve Güler’in “Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın” sözlerinin yer aldığı afiş asıldı. Güler’in sevenleri ustanın Türk bayrağına sarılı naaşı başında bir süre nöbet tuttu. Bir yakını tarafından getirilen Güler’in fotoğraf makinesi çantası da tabutun başına konuldu. Sahnede duduk ve keman sanatçıları “Dle yaman”, “Sarı Gelin” ve “Grunk” türkülerini seslendirdi.

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Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan ve Güler’in çok sayıda seveni katıldı. Ara Güler’in asistanı Fatih Aslan, törene katılanları selamlayarak “Umuyorum huzurlu gitti. Son anına kadar yanındaydım. Her şey istediği gibi oldu. Müzesini açtı, arşivini, önemli ellere kıymetli insanlara ve bütün Türk milletine emanet etti. Zaten o da öyle söylüyordu. Türk milletinin malıdır” ifadelerini kullandı. Güler’in naaşı, buradaki törenin ardından Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’ne götürüldü ve tören sonrasında Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ara Güler’in babasının memleketi Şebinkarahisar’ın Belediye Başkanı Şahin Yılancı da törene katıldı. Yılancı, getirdiği toprağı ve karayemişi Güler’in vasiyeti üzerine mezara koydu.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür Bakanı Mehmet Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan katıldı.