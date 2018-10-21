Güle güle usta
90 yaşında vefat eden duayen foto muhabiri Ara Güler, Galatasaray Meydanı ve Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde düzenlenen törenlerin ardından gözyaşları arasında ebediyete uğurlandı.
Tedavi gördüğü hastanede, 90 yaşında vefat eden usta foto muhabiri Ara Güler için dün Galatasaray Meydanı’nda tören düzenlendi. Meydana “Güle güle büyük usta, seni asla unutmayacağız!” ve Güler’in “Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın” sözlerinin yer aldığı afiş asıldı. Güler’in sevenleri ustanın Türk bayrağına sarılı naaşı başında bir süre nöbet tuttu. Bir yakını tarafından getirilen Güler’in fotoğraf makinesi çantası da tabutun başına konuldu. Sahnede duduk ve keman sanatçıları “Dle yaman”, “Sarı Gelin” ve “Grunk” türkülerini seslendirdi.
ARŞİVİ SİZE EMANET
Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan ve Güler’in çok sayıda seveni katıldı. Ara Güler’in asistanı Fatih Aslan, törene katılanları selamlayarak “Umuyorum huzurlu gitti. Son anına kadar yanındaydım. Her şey istediği gibi oldu. Müzesini açtı, arşivini, önemli ellere kıymetli insanlara ve bütün Türk milletine emanet etti. Zaten o da öyle söylüyordu. Türk milletinin malıdır” ifadelerini kullandı. Güler’in naaşı, buradaki törenin ardından Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’ne götürüldü ve tören sonrasında Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ara Güler’in babasının memleketi Şebinkarahisar’ın Belediye Başkanı Şahin Yılancı da törene katıldı. Yılancı, getirdiği toprağı ve karayemişi Güler’in vasiyeti üzerine mezara koydu.
Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür Bakanı Mehmet Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan katıldı.
MEMLEKET DESTANI YAZDI
Galatasaray Meydanı’ndaki törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Ara Güler ‘Hatıraların olduğu yere memleket denir’ diyordu. O fotoğrafları ile bir memleket destanı yazmıştı” dedi. Oktay, sözlerine şöyle devam etti: Alçak gönüllü kişiliğiyle kendisini sanatçı olarak değil foto muhabiri olarak tanımlamayı seçerdi ancak o çok sayıda fotoğraf sanatçısına ilham kaynağı olmuş, büyük bir sanatçıydı. Anı yakalamanın peşinde dünyayı gezmiş, dünyaca ünlü pek çok ismi fotoğraflarıyla ölümsüzleştirmişti. Cumhurbaşkanımızı da objektifine konuk eden sanatçı, foto röportajları ve belgeselleriyle hafızalardan silinmeyecektir.” Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Ara Güler’in “İstanbul’un gözü” olarak bilindiğini ancak Güler’in aynı zamanda bir dünya vatandaşı, dünya fotoğrafçısı olduğunu söyledi. Kalın “70 küsur yıllık meslek hayatında geriye muazzam bir miras bıraktı. Son mülakatlarından birinde ‘Ben milletin kokusunu almışım, benim zenginliğim budur.’ demişti. Hakikaten o kokuyu bütün dünyaya tattırabilen, hissettirebilen büyük bir ustaydı” dedi.
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