Gümüşhane'de 300 yıllık köprü ortadan kayboldu

Gümüşhane'nin Arslanca köyü Balahor Deresi üzerindeki 300 yıllık tarihi kemer köprü, ortadan kayboldu. Bir ayağının kalıntıları yerinde olan köprünün taşan derenin etkisiyle yıkıldığını sanan vatandaşlar dere boyunca yaptığı aramada taşları bulamadı. Köprünün taşları sökülüp çalındığından şüpheleniliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait yüzyıllardır ulaşımda önemli görev üstlenen çok sayıda kemer köprünün yer aldığı Doğu Karadeniz'de ilginç bir olay yaşandı. Gümüşhane'nin Arslanca köyündeki Balahor deresi üzerinde bulunan ve 3 yaylayı birbirine bağlayan 5 metre uzunluğundaki 300 yıllık tarihi köprü ortadan kayboldu. Yaylalara göç yolu üzerinde yer alan köprünün yerinde olmadığını fark eden köylüler büyük şaşkınlık yaşadı, durumu köy muhtarına bildirdi. Bir hafta önce yerinde olduğu belirtilen köprü için harekete geçen vatandaşlar arama çalışması başlattı. Bir ayağının kalıntıları yerinde olan köprünün taşan derenin etkisiyle yıkıldığını sanan vatandaşlar dere yatağı boyunca arama yaptı; ancak taşların izine rastlayamadı. Dere, çökse dahi iç içe geçmeli bloklar halindeki köprü taşlarını sürükleyecek debiye sahip olmadığına karar verildi. Daha öncede define kazısı yapıldığı belirtilen köyde köprünün taşları sökülüp çalındığından şüpheleniliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'YIKILMIŞ OLSA TAŞLAR DEREDE OLMALIYDI'

Arslanca Köyü Muhtarı Coşkun Doğan, vatandaşların verdiği 'köprü çalındı' bilgisi üzerine alanda inceleme yaptıklarını belirterek köprünün yerinde olmadığını gördüklerini söyledi. Doğan, Köprünün çalındığı dedikoduları üzerine geldik. Baktık ki köprünün taşları dahi yerinde yok. Burada kalan taşların eşelendiği ve bir şekilde başka bir yere götürüldüğünü anladık. Bir hafta öncesine kadar köprü buradaydı. Köprü çökse bile deredeki bu az su, taşları sürükleme ihtimali yok. Köprü yıkılmış olsa bile taşlar dere boyunca olmalıydı. Etrafta hiç taş yok.Burada son 3-4 gün içerisinde neler oldu bilemiyoruz. Muhtemelen bu taşları buradan aldılar dedi.

'KÖPRÜYÜ ÇALDILAR'

Köprünün dereden akan suyun etkisiyle yıkılmasının mümkün olmadığını belirten Bilal Doğan da 'Köprü 300 yıllık. Yaylaya göç edenler dere geçit vermeyince bu köprülerden geçerek hayvanları ile yaylalara ulaşırdı. Köprü taşları birbirine sıkıştırılma yöntemiyle yapılmış. Köklü bir tarihi olan köprüyü insanlar define, para aramak için yıktılar. Köprünün kendi kendine yıkılması mümkün değil. Önceden bu dere geçit vermezdi ama şimdi bir değirmeni bile çevirecek kadar su yok. Derenin bu köprüyü yıkması imkansız. Kendiliğinden yıkılsa bile taşlar burada olurdu. Ortada taş yok. Köprüyü çaldılar diye konuştu.

'BİR TARİH YOK OLDU, ÜZGÜNÜZ'

Çocukluk yıllarının o bölgede geçtiğini anlatan Yılmaz Akyıldız ise Çocukluk anılarımız bu derelerde, köprülerde geçti. Çocukken oralara yüzmeye giderdik. Yaylalara göç ettiğimizde o köprülerden geçerdik. Şimdi bir tarih yok oldu, üzgünüz ifadelerini kullandı.

KEMER KÖPRÜLER

Doğu Karadeniz oldukça engebeli bir arazi yapısına sahiptir. Kıyıdan başlayan yüksek tepeler ve dağlar arasında derin vadiler bulunmaktadır. Derin vadiler içinde akarsu ve derelerin çok olması yörede sık aralıklarla köprü inşa edilmesine neden olmuştur. Köprüler, kemer ve korkulukları kesme taştan, diğer kısımları moloz taştan inşa edilmiştir. Kemer ayakları bazen dere yatağına bazen de dere kenarındaki ana kayalar üzerine oturtulmuştur. Her ne kadar bir yerden bir yere geçişi sağlasa da aslında köprüler, geçmişten gelen değerleri günümüze taşımada da büyük görev üstlenmektedir. Doğu Karadeniz'de, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda kemer köprü, yüzyıllardır ulaşımda önemli görev üstleniyor.