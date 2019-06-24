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Gümüşhane'de 'sakallı akbaba' görüntülendi

Gümüşhane'de 2 yıldır takibe alınan, 'doğa çöpçüsü' olarak da adlandırılan kuş türü sakallı akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince görüntülendi.

  • DHA
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DKMP Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de yaşadığı bilinen; ancak görüntülenmesi zor olan yabani hayvanları kayda almaya devam ediyor. Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türü olan ve leşlerin kemik parçalarıyla beslendiği için 'doğa çöpçüsü' olarak da adlandırılan sakallı akbaba, yürütülen çalışmalar kapsamında Gümüşhane'de kırsalında görüntülendi. DKMP Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, sakallı akbabanın, Türkiye'de yaşayan 4 akbaba türünden en zor görüleni olduğunu söyledi. Aydın, "Sakallı akbaba, beslenme şekliyle en dikkat çekici akbabalar arasında yer alıyor. Şube müdürlüğü olarak yaklaşık 2 yıldır bu türü takip ediyoruz ve şükür yavrusu ile birlikte görüntülemeyi başardık. Bu da bizler için sevindirici oldu" dedi.
 
SAKALLI AKBABA
 
 
Yuvalarını karanlık, kuzeye bakan mağaralara, sarp kaya kovuklarına, yerleşim yerlerinden uzak ve yüksek dağ ile kayalık vadilerde yapan sakallı akbabalar; kurt, boz ayı ve diğer akbabalardan kalan leşlerdeki kemiklerin küçük olanlarını doğrudan yutuyor. Büyük kemikleri pençeleriyle alıp, havalanarak, yüksekteki kayaların üzerine bırakıp, parçaladıktan sonra yiyen sakallı akbabalar, doğaya da katkı sağlıyor. Doğayı leş ve kemiklerden temizleyen, asitli midesiyle kemikleri kolaylıkla sindirebilen sakallı akbabalar, canlı hayvanlara ise çok nadir saldırmalarıyla biliniyor.
 
 

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