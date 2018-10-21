Gümüşhaneli dağcılar Karagöl’de kamp kurdu

Geleneksel olarak her yıl sonbahar aylarında bölgeye foto-safari düzenleyen GÜDAK üyesi sporcular, bu yıl altıncısını gerçekleştirdikleri etkinlikte cumartesi sabahından bölgeye ulaşarak çadır kurup geceyi burada geçirdi.

Akşam ateşini yakarak etrafında sohbet edip türküler söyleyen sporcular, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzünün kendilerine sunduğu mükemmel bulut manzarasının göldeki yansımaları ve ağaçların rengarenk halini yüzlerce kez deklanşöre basarak ölümsüzleştirdi.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, Karagöl’ün sürekli gittikleri foto safari kamp merkezlerinden birisi olduğunu ve bu yıl altıncısını düzenlediklerini belirterek, Karagöl Tabiat Parkı’nın bu yıl da çok güzel olduğunu söyledi.

Karagöl’ün sonbaharın tüm güzelliklerini cömertçe sergilemesi neticesinde kampa katılan fotoğrafçıların makinelerinin deklanşörlerine sabırsızca bastıklarını kaydeden Akbulut, bu yıl yaprak biraz erken döküldüğünden istedikleri rengi yakalayamadıklarını fakat hava şartlarının ve ortamın çok güzel olduğunu dile getirdi

Kampın ardından ekibin 4 kilometrelik bir parkur ayarlayıp yürüyüş yaptığını da dile getiren Akbulut, “Ekibimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da Karagöl kampından çok mutlu ve memnun ayrıldı. Cankurtaran tünellerinin açılması ulaşımda çok kolaylık sağladı. Bu yıl çok rahat bir seyahat yaptık” şeklinde konuştu.

Sonbahar fotoğrafı için Türkiye’nin sayılı bölgelerinden birisi olan Karagöl’ü tercih eden sporcular, yeşil renkteki iğne yapraklı ve sarıdan kahverengine varan renklere sahip geniş yapraklı ağaçların oluşturduğu görselliği göldeki suyun yansımasına katarak fotoğraf karelerine aktardı.