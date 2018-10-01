Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Gün batımı İstanbul semalarını ve Boğaz’ı kızıla boyadı

İstanbul’da gün batımı, benzerine az rastlanan görsel bir şölene dönüştü. Süleymaniye Tepesi’nden batan güneş, İstanbul semalarını ve Boğaz’ı kızıla boyadı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul’da akşam saatlerinde Boğaz’da benzerine az rastlanan türden bir manzara oluştu. Görsel bir şölene dönüşen gün batımı, iki kıtayı ayıran İstanbul Boğazı’nı ve gökyüzündeki bulutları boydan boya kızıla boyadı.
 
Eminönü, Mercan Mahallesi’nde bulunan Tarihi Sağır (Sagir) Han’ın çatısından kaydedilen görüntüler, birçok medeniyete başkentlik yapmış olan İstanbul’un eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
 
DÜN YAĞMUR ÇAMURA BULAMIŞTI
 
Beykoz’da dün sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulanmış ve Boğaz, akan seller nedeniyle çamur rengine dönmüştü.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Türk Yıldızları ve THY uçağı birlikte uçtu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

ABD’den Çin’e S-400 yaptırımı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA