Gün batımı İstanbul semalarını ve Boğaz’ı kızıla boyadı

İstanbul’da akşam saatlerinde Boğaz’da benzerine az rastlanan türden bir manzara oluştu. Görsel bir şölene dönüşen gün batımı, iki kıtayı ayıran İstanbul Boğazı’nı ve gökyüzündeki bulutları boydan boya kızıla boyadı.

Eminönü, Mercan Mahallesi’nde bulunan Tarihi Sağır (Sagir) Han’ın çatısından kaydedilen görüntüler, birçok medeniyete başkentlik yapmış olan İstanbul’un eşsiz güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

DÜN YAĞMUR ÇAMURA BULAMIŞTI

Beykoz’da dün sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulanmış ve Boğaz, akan seller nedeniyle çamur rengine dönmüştü.