Kabadüz ilçesinin yüksek kesimlerindeki tarlalarda güneş yerine, sis altında lezzetlenen organik çilekler vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

İlçenin yaylalarında üreticiler tarafından kurulan tarlalarda yetişen çilekler sis ve çiğle tadına doyulmaz lezzete ulaşıyor.

Kirazdere Mahallesi'nde yaşayan ev hanımı Fatma Özyurt, 3 yıl önce kurduğu çilek tarlasında organik çileklerini satmaya başladı.

49 yaşındaki ev hanımı Fatma Özyurt, çileklerinin güneş yerine sis ve çiğle lezzetlendiğini söyledi.

Tarlanın aile ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Özyurt, “Yaylamızda çoğunlukla sisli olur. Çok az güneşi görürüz. Bu nedenle buradaki çilekler bilinenin aksine sis altında olgunlaşır ve lezzetlenir” dedi.

Özyurt, çileğin kilosunu 13 TL’den sattıklarını sözlerine ekledi.