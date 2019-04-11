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Güney Koreli Nemrut’a akın etti

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı’na, tanıtım çalışmaları sayesinde Güney Korelilerin ilgisi arttı.

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Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellere ev sahipliği yapan Nemrut Dağı’na Güney Koreli turistler ilgi göstermeye başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, geçen yıl gittikleri Güney Kore’de seyahat acentesi temsilcileri ve tur operatörlerine Adıyaman ile Nemrut Dağı’nı tanıttıklarını söyledi. Güney Koreli yazar Kwon Anana ülkesinde dergisinde Adıyaman eki çıkarmak istediklerini belirterek, “Nemrut’tan çok etkilendik.” dedi. Güney Koreli turist Haco Le ise “Adıyaman ile Nemrut Dağı bizleri büyüledi” dedi.

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