Güneydoğu'da memba kalitesinde içme suyu sevinci

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, ormancılıktan hayvancılığa, kültürden turizme, altyapıdan spora her alanda kalkınması ve refah seviyesinin artması için GAP Projesi yürütülüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) ise baraj yapımı ve sulamanın yanı sıra bölgedeki vatandaşların içme suyu ihtiyacının karşılanmasına öncelik veriyor.

Bu kapsamda 81 il için İçme Suyu Eylem Planı'nı hazırlayan DSİ, il ve ilçelerin 2045 ve 2071'e kadar olan içme suyu ihtiyacını gideriyor.

Diyarbakır'ın Ergani, Şırnak'ın Silopi ve Cizre, Siirt'in Pervari, Mardin'in Dargeçit, Ömerli, Yeşilli ve Midyat ilçelerine su sağlamak için 220 milyon lira yatırım yapan DSİ, yılda 58 milyon metreküp içme suyu temin edecek tesisler sayesinde, vatandaşların 26 yıllık ihtiyacını karşılayacak.

Çalışmalarla, bu yerleşim birimlerinde artık susuz yaz yaşanmayacak.

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