Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Güngören'de 4 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın üst katlara sıçradı

Güngören'de 4 katlı bir binanın birinci katında çıkan yangın alevlerin büyümesiyle üst katlara sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yangın, Güngören Haznedar Mahallesi Kınalı Caddesi üzerinde 4 katlı bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.  Alevlerin büyümesiyle yangın üst katlara sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
 
İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni itfaiye ekipleri tarafından araştırılıyor.
 
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yüzlerce mülteci, Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışıyor

Yüzlerce mülteci, Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA