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Güngören'de 5 katlı binada yangın: 4'ü çocuk 16 kişi kurtarıldı

Güngören'de bir binanın giriş katındaki elektrik panosundan çıkan yangında 4'ü çocuk 16 kişi dumandan etkilendi.

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Güngören'de 5 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosundan çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan ve tahliye edilen 4'ü çocuk 16 kişi, dumandan etkilendi.
 
Alınan bilgiye göre, Güneştepe Mahallesi Buket Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede elektrik panosu ve kablolarını sararken binanın içerisi yoğun dumanla kaplandı, bazı bina sakinleri ise üst katlarda mahsur kaldı.
 
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
 
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
 
Yangında üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 4'ü çocuk 16 kişiye, ambulanslarda müdahale edildi.
 
Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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