İSTANBUL 28°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2022 Salı / 29 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,402
  • EURO
    17,5622
  • ALTIN
    974.878
  • BIST100
    2537.8
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Güngören'de 55 yaşındaki kadının sır ölümü
Yaşam

Güngören'de 55 yaşındaki kadının sır ölümü

Güngören'de, 55 yaşındaki Saadet Polat, 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri Saadet Polat, eşi ile gün boyu tartıştığını oğlunun da 'Babam attı, tutuklayın, kaçmasın' diye bağırdığını öne sürdü. İddialar üzerine kadının kocası gözaltına alınırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

DHA31 Mayıs 2022 Salı 13:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Mareşal Çakmak Mahallesi'ndeki olay dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Saadet Polat, 5. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Polat hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Saadet Polat hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri, Polat'ın eşi Hüseyin Polat ile gün boyu tartıştığını gece saatlerine kadar kavga ettiklerini ileri sürdü. Saadet Polat'ın eşi gözaltına alınarak, sorguya alındı. Hüseyin Polat'ın emniyette verdiği ifadesinde eşiyle tartıştıklarını, daha sonra pencereden atladığını iddia etti. Mahalle sakini ise, "Oğlu dün akşam 'Babam attı, tutuklayın, kaçmasın' demiş. Bütün gün kavga ettiklerini komşuları duymuş. Düştü diyorlar, eşi attı diyorlar. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Kadına olan şiddete artık dur denilmesi gerekiyor" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.