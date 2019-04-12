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Gürültü şampiyonu trafik oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyarbakır, Bolu ve Aydın başta olmak üzere, 23 ilin daha gürültü haritalarını tamamladı. Sonuçlarına göre, gürültü kirliliği nedenleri arasında ‘trafik’ başı çekti. 

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Şehirler için gürültü kirliliğinin yaşam kalitesi açısından giderek önem kazanan bir konu olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Bakanlığımız tarafından kirliliğin azaltılması ve kontrolü amacıyla 2012 ‘den itibaren gürültü haritalarının hazırlatılmasına hız verilmiş ve çevresel gürültü alanında yürütülen çalışmalar ile halkın huzur, beden ve ruh sağlığının korunması konusunda önemli adımlar atılmıştır” dedi. Gürültü haritaları hazırlama çalışmalarının 2012’de başlatıldığını hatırlatan Bakan Kurum, bu kapsamda 2016 itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Malatya, Adana, Adıyaman, Balıkesir, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas ve Trabzon’da yerleşim alanlarının gürültü haritalarının tamamlandığını vurguladı.      

46 ilin haritası hazır 

2018 sonu itibarıyla Diyarbakır, Bolu, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Batman, Bingöl, Çorum, Denizli, Edirne, Hatay, Karabük, Karaman, Kütahya, Mardin, Muğla, Ordu, Rize, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak ve Van’ın yerleşim alanlarının gürültü haritalarının tamamlandığını aktaran Kurum, bugüne kadar 46 ilin gürültü haritasının çıkarıldığını söyledi. Bakan Kurum, şöyle devam etti; Harita sonuçları ve eylem planları incelendiğinde, il bazında farklılık göstermekle birlikte genel itibarıyla insanları en fazla rahatsız ettiği belirtilen gürültü türünün karayolu kaynaklı gürültü yani trafik olduğu ortaya çıktı. Özellikle büyük şehirlerde ve trafiğin yoğun olduğu ana arterlerin civarında yaşayan insanların çok daha fazla gürültüye maruz kaldıkları sonucu ortaya çıktı. 

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