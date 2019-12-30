Gürültücü komşuya cep yakan haber

30.12.2019 02:54 - Güncelleme: 30.12.2019 02:54

Yeni yılla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezaları da yeniden düzenleniyor. Bu kapsamda, 2020’de umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan 287 liralık ceza, 351 liraya, egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen cezalar ise 1546 liradan 1895 liraya yükselecek. Ayrıca, naylon poşetlerden ücret almayan satış noktalarının her bir metrekaresi için uygulanan 12 lira 37 kuruşluk ceza miktarı, gelecek yıl 15 lira 16 kuruş olacak. Bakanlık havayı kirleten işletmelere yönelik de tedbirlerini artırdı. Buna göre hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen para cezası 72 bin 197 liradan 88 bin 499 liraya çıkarılacak. Gürültü kirliliğinin önlenmesini amacıyla da çalışmalarını sürdüren Bakanlık, gürültücü komşuya uygulanan 1192 lira ceza 1461 liraya, araçlarda abart egzoza verilen 3 bin 600 liralık cezayı 4 bin 412 liraya, iş yeri ve atölyede gürültü kirliliğine sebep olanlara verilen cezayı da 12 bin 25 liradan 14 bin 740 liraya yükseltecek.

ÇEVRE KORUNACAK

Bakanlıkça ayrıca, eğlence mekanlarında gürültüye sebep olan işletmecilere verilen 36 bin 95 liralık ceza da yeni yılda 44 bin 245 lira olarak uygulanacak. Çevre ve biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla uygulanan cezalara da ciddi oranda artış geliyor. Bu kapsamda atıklarını toprağa dökerek kirliliğe sebep olanlara verilen 72 bin 197 liralık ceza, 2020’de 88 bin 499 lira olacak. Bakanlık ayrıca, özel çevre koruma bölgelerinde kullanma esaslarına aykırı hareket edenlere yönelik 60 bin 163 liralık cezayı 73 bin 747 liraya, sulak alanları doldurup, kurutarak arazi kazanmaya çalışanlara uyguladığı 300 bin 856 liralık cezayı da 368 bin 789 liraya çıkaracak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ülkeye bildirilmeden tehlikeli atık girişi ile atık ihracatı yapanlara uygulanan cezaları da 6 milyon 17 bin 320 liradan, 7 milyon 376 bin liraya yükselecek. Tehlikeli atıkları mevzuata aykırı toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşümünü sağlayan, tekrar kullanan ve bertaraf edenlere verilen ceza ise 902 bin 568 liradan 1 milyon 106 bin 367 liraya yükseltildi.