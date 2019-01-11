Hac kesin kayıtları bugün sona eriyor

Kutsal topraklara gitmeye hak kazanmış hacı adaylarımızın bugün saat 17.00’a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir” dedi. Çekilen kura sonucu hak kazanan vatandaşların kesin kayıtları 2 Ocak Çarşamba günü başladı. Kesin kayıtların bugün tamamlanması gerekiyor. Kayıt süresi içerisinde ücretlerini yatırmayan hacı adaylarının kayıtları bugün saat 17.00’de iptal ediliyor ve yedek kayıt süresi içerisinde bunların yerine yedekte bulunan vatandaşlar kura sırasına göre kayıt hakkı kazanıyor. Hacı adayı yedek kayıt işlemleri ise 17 Ocak ile 25 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek.