Hacca gitmek için biriktirdiği parayı çocukların tedavisi için bağışladı

AA 28 Eylül 2021 Salı 15:32 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 15:32

Üstündağ, gazetecilere, 1985 yılında eşi Ahmet Üstündağ'ı akciğer kanseri nedeniyle kaybettiğini belirterek, hayat arkadaşının ardından 1994 yılında kolon kanserine yakalandığını kaydetti.

Gördüğü tedavilerle kanseri yendiğini anlatan Üstündağ, şunları söyledi:

"Bağış yapmak beni çok mutlu ediyor. Hacca gitmek istedim ama birçok hastalığım var. Kalp doktorum gitmeme müsaade etmedi. Bu mutluluk öyle bir mutluluk ki tarif edilemez. Kanser hastası yavrularımıza Allah şifa versin. Bütün dualarımız onlara olsun. Ben çok mutluyum. Yardım etmesini çok seviyorum. Herkese tavsiye ederim."

Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra birikimini bağışlayan Kıymet Üstündağ ve eşi Ahmet Üstündağ'ın isimleri, ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisinde bulunan iki odaya verildi.