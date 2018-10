Hadi ipucu Karpuzun anavatanı neresidir? 16 Ekim HADİ ipucu sorusu ve cevabı ne oldu

Hadi ipucu Karpuzun anavatanı neresidir? 16 Ekim HADİ ipucu sorusu ve cevabı 12:30’da! Oyun severler bugün 12.30’da oynanacak HADİ ipucu sorusu ve cevabını merak ediyor. 16 Ekim Hadi İpucu sorusu cevabı ne oldu HADİ ipucu Karpuzun anavatanı neresidir? 15 Ekim Hadi İpucu sorusu cevabı nedir? 16 Ekim Hadi İpucu sorusu ve cevabı nedir? HADİ ipucu Karpuzun anavatanı neresidir? Hadi İpucu sorusu ve cevabı açıklandı mı? Karpuzun anavatanı neresidir merak ediliyor. 16 Ekim Pazartesi Hadi İpucu yarışması ödülü kim kazanacak? Heyecanla oynanan HADİ ipucu sorusunun yanıtı ne oldu? Öğle arası saat 12:30'da başlayacak Hadi yarışması için yarışmaya katılacak yüzbinlerce kişi büyük bir ilgiyle karpuzun anavatanı neresidir? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor. Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; "cepteki televizyon" teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

HADİ 16 EKİM 12.30 İPUCU SORUSU

SORU:Hadi bugün 12:30'da! Yazı sonlandırırken ipucumuz yaz meyvesi olan karpuzdan gelsin. Karpuzu sevmeyen pek yoktur, yazın vazgeçilmez meyvelerinden biri. Peki karpuzun anavatanı neresi biliyor muyuz?

CEVAP:Eski çağlardan kalma İbranice yazılar ve Mısır mezar resimleri, en sevdiğimiz yaz meyvesi karpuzun kökenine dair bilgiler veriyor. Eski çağlardan kalma İbranice yazıların yanı sıra Mısır mezarlarındaki karpuzun 5 bin yıllık geçmişine dair ipuçları veriyor. Bilim insanlarının karpuzun ana vatanının Afrika olduğu oradan Akdeniz ülkelerine doğru kuzeye ve sonra da Avrupa’ya yayıldığını konusunda hemfikir olduğunu belirten açıklamaları var.

Ülkemizde Karpuzun Yetiştiği Yerler ve Bölgeler

Yurdumuz sahip olduğu coğrafi yapısı ve iklimsel özelliklerinden ötürü çok fazla miktarda çeşitli ürün topraklarımızda yetişmektedir. Karpuz ve buğday benzeri birtakım ürünler ise hemen yurdumuzun çok fazla miktarda yerinde kolay bir şekilde yetişebilmektedir. Sizinle bu yazımızda karpuz ile ilgili verileri ve bununla birlikte Türkiyede karpuz yetişen bölgeleri kısacası yorumlamak istiyoruz. Karpuz yurdumuzun ortalama bütün yerlerinde yetişmektedir. Fakat en fazla miktarda yetiştirildiği yerler Güneydoğu Anadolu kısmında Diyarbakır ilimiz, Akdeniz kısmında Adana ilimiz, İç Anadolu bölgemizde ise Ankara ve Çankırı illerimizdir.

Karpuz Türkiye'de yetiştiği yerler

Anında anında her yerde yetişmektedir. Pulpası sulu ve lezzetli durumda olan ve memleketimizde meyve şeklinde çok fazla miktarda yetiştirilen, alaca yeşil, katı kabuklu kocaman meyveler verici, bir senelik otsu bir nebattır. Daha çok fazla miktarda Akdeniz bölgesi ülkelerinde yetişen bir nebattır. Anavatanı Afrika'dır. Eskiyen Mısırlılar vaktiyle karpuzun yetiştirildiği tespit edilmiştir. Karpuz, mutedil iklimlerden hoşlanır, kumlu- killi, derin ve serin toprakları sever. Bilhassa nehir ve göl kenarları karpuz ziraatına elverişlidir. Gübreyi çok fazla miktarda sever. Çiftlik ya da kuş gübresi verimi artırmada iyidir.

Karpuz Ne Türlü Yetiştirilir Çeşitleri

İlkbaharda don ve kırağı tehlikesi geçtikten ardından ekilir. Toprak derin sürülür. Açılan her ocağa 3 - 4 tohum olmak üzere çoğunlukla 2 - 5 cm derinliğe ekilir. Tohumlar çimlendikten ardından 2 - 3 yaprakta birinci çapa, 5 - 6 yaprakta 2. çapa yapılır. Kuru koşullarda ek olarak tatlı karpuz elde edilmektedir. Yetişkin karpuzlar tın - tın eder, kurumuş sapı rahatlıkla kopar, ağırlıkça hafiftir. Karpuzlar nitelik biçim ve yetiştiği yere yönelik ad alırlar:

Yepyeni hayat karpuzu: Marmara kısmında çok fazla miktarda ekilir. Açık yeşil renkte ince kabuklu, koyu kırmızı, gevrek, tatlı ve etlidir. Çekirdekleri beyaz ve küçüktür.

Alacalı karpuz: Açık yeşil kabuk üstünde muntazam koyu lekeler vardır. Kabuğu gevrektir. Eti pembe kırmızı, çekirdekleri siyahtır.

Siyah karpuz: Kalın, koyu yeşil kabuklu, çok fazla miktarda şekerli ve lezzetli, etinin orta bölümü buzlu benzeri görüldüğünden karabuz karpuzu da denir. Çekirdekleri minik ve kırmızı renklidir. Siyah olanları da vardır.

Gülle karpuzu: Geç yetişen, kışlık bir çeşittir. Koyu yeşil renkte ve gülle şeklindedir.

Vaşinkton karpuzu: Erken yetişen tatlı, kabuğu ince bir karpuz versiyonu.

Diyarbakır karpuzu: Alaca yeşil, çok fazla miktarda kalın kabuklu, yuvarlak ve söbü şeklinde, ortalama 20 - 30 kg gelebilen iriliktedir. 50 - 60 kg gelenleri de vardır. Fazla miktarda şekerli sayılmaz, eti de posalıdır.

Kullanıldığı yerler: Tatlı, sulu, şifalı, ferahlatıcı bir meyve durumda olan karpuz, bedendeki zehirli maddeleri temizler ve böbrekteki kumları eriterek sağlık ve zindelik kazandırır. Karpuzun keleklerinden turşu yapılır.

15 Ekim Beyaz Baston Güvenlik Günü’ne özel Hadi bu akşam 20:30'da.

İpucumuz engelliler için en önemli kavramlardan birinden geliyor. Hayatımıza her gün yeni bir ürün, hizmet giriyor. Acaba görme engelliler bu ürün ve hizmetlerden eşit şartlarda yararlanabiliyorlar mı? 🤔Aslında her şey farklı ihtiyaçlara sahip bireylere göre de tasarlansa engellilerin karşılaştığı pek çok sorun çözülmüş olacak. Peki ürünlerin, hizmetlerin engelli bireylerin de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmasına ne deniyor biliyor musunuz?

Hadi Nedir?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore'larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin;)