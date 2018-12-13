HADİ ipucu sorusu 13 Aralık Orta ve Güney Amerika'da yaşayan, postu iri benekli büyük kedi hangisidir? HADİ ipucu sorusu ve cevabı araştırılıyor. Oyun severler telefon başına! HADİ ipucu sorusu açıklandı? Peki HADİ ipucu yanıtı ne oldu? 13 Aralık 2018 HADİ ipucu sorusu ve yanıtı ne? Hadi bugün Supradyn'in katkılarıyla 12.30'da! Ödül Supradyn’den 15.000 TLolacak. Kedigiller görünüşte birbirine çok benzeyen üyelerden oluşsa da karakterleri ve yaşadıkları coğrafyaya göre oldukça ilginç ve farklı özellikler barındırırlar.Bugünkü sorumuz da yüzmeye bayılan, oldukça güzel bir kediden!Orta ve Güney Amerika'da yaşayan, postu iri benekli büyük kedi hangisidir? Canlı bilgi yarışması Hadi İpucu Sorusu Cevabı belli oldu. Hadi instagram hesabından, Orta ve Güney Amerika'da yaşayan, postu iri benekli büyük kedi hangisidir? bir soru sordu. Sevilen oyun HADİ ipucu sorusu ne oldu? HADİ ipucu cevabı ne? 13 Aralık HADİ ipucu ödülü ne kadar? 13 Aralık Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. . Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması Hadi nasıl oynanıyor? Kolaydan zora doğru 12 adet soru sorulan yarışma uygulama üzerinden canlı olarak oynanıyor. Her gün 12:30 ve 20:30 saatlerinde başlayan iki adet yarışmadan oluşuyor. İşte merak edilen HADİ ipucu sorusu ve yanıtı son dakika haberleri en son gelişmeler star.com.tr’de…

HADİ İPUCU SORUSU

13 Aralık Hadi ipucu sorusu

Orta ve Güney Amerika'da yaşayan, postu iri benekli büyük kedi hangisidir?

HADİ İPUCU CEVABI

13 Aralık HADİ cevabı

Cevap: Jaguar

JAGUAR HAKKINDA

Jaguarlar kedigiller soyunda gelen yırtıcı bir memelidir. Jaguarlar çoğunlukla bataklıklarda, cangıllarda bir de ormanlık alanlarda yaşar. ABD’nin Meksika şehrinin sınırından baş­layıp Arjantin’in Patagonya bölgesine kadar yayılmışlardır. Bu bölgelerin kuzey tarafında bugünlerde yaşamayan jaguarlar sadece Güney Amerika’nın in­sansız bölgelerinde az miktarda görülmektedir. Bu güne kadar bilinmekte olan en fazla jaguar barınan topluluk Amazon’da bulunan yağmur ormanlarında yaşarlar. Aslanlar ve kaplanlara benzeyen kükremeleri ile birlikte oldukça derinden boğuk boğuk sesler de çıkarırlar.

Jaguarlar, panterlere benzerler ve oldukça büyük ve ağırdırlar. Çoğunlukla erkek olanları dişilerden büyüktür. Erkekler 50-90 cm’lik kuyruğukları ile beraber 1,7-2,7 metre, omuz yüksekliği ise 0,7-0,8 metre ve ağırlıkları da 100-160 kilogram civarıdır.

Jaguarların kürkleri çoğunlukla turuncu-taba üzerine siyah biçimli beneklerden meydana gelir. Kuyruklarında da düzensiz bir şekilde dağılan be­nekler mevcuttur.

Tek başlarına hayat sürdüren ve etçil bir beslenme tarzı olan jaguarlar çoğunlukla geyik, tapir, kuş ve balık gibi hayvanlar ile karınlarını doyurur. At, sığır ve köpekler de avları arasında bulunmaktadır. Çok çare­siz olmadıkları müddetçe insanları yemez ve zarar vermezler. Oldukça çevik ve hareketli olan jaguarlar sudan korkmazlar ve yıkanmaktan da çok hoşlanırlar. Kuzey tarafında nerdeyse sene sonu çiftleşirler fakat tropik yerlerde hayatlarını sürdüren jaguarların belli bir üreme zamanı bulunmaz. Dişiler neredeyse 100 günlük bir gebelik döneminden sonra bir ile dört arasında yavrular. Yavrular, çoğunlukla iki seneye kadar onları yanlız bırakmayan dişi jaguar yani anneleri tarafından büyütülmektedir.

Jaguarları birtakım uzman Leo onca diye sınıflandırılmıştır. Bu etçil türün birkaç alttürü bulunmaktadır.

Hadi ipucu: 2017-2018 UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kim kazandı? 12 ARALIK 2018

hadiciler hafta ortasında yine kazanmaya hazır mı? Bugünkü ipucumuz Sergio Ramos'un Mohammad Salah'a yaptığı tartışmalı faul yüzünden günlerce konuşulan finaliyle, geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi'nden geliyor. 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı hangi takım kazanmıştır?

Canlı bilgi yarışması Hadi İpucu Sorusu Cevabı belli oldu. Hadi instagram hesabından, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı hangi takım kazanmıştır? şeklinde bir soru sordu.12 Aralık Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. Hadi bugünkü sorusunu Instagram hesabından, Bugünkü ipucumuz Sergio Ramos'un Mohammad Salah'a yaptığı tartışmalı faul yüzünden günlerce konuşulan finaliyle, geçtiğimiz yılın Şampiyonlar Ligi'nden geliyor. 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı hangi takım kazanmıştır? diye sordu. Hadi bugün 12.30'da yayınlanacak olan yarışmasında 10.000 TL değerindeki ödülü tüm soruları bilen takipçileri arasında bölüştürecek.

HADİ İPUCU CEVABI

12 Aralık Hadi ipucu cevabı: Real Madrid

HADİ NASIL OYNANIR?

Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması Hadi nasıl oynanıyor? Kolaydan zora doğru 12 adet soru sorulan yarışma uygulama üzerinden canlı olarak oynanıyor. Her gün 12:30 ve 20:30 saatlerinde başlayan iki adet yarışmadan oluşuyor.

Hadi Nedir?

Hadi Türkiye’nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsınız.

Ücretli midir?

Uygulamayı indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.

Hangi uygulama marketlerinde bulunur?

iPhone telefonlara Apple App Store üzerinden, Android telefonlara Google Play Store üzerinden indirilebilir.

Gerçek para mı veriliyor?

Hadi yarışması gerçek para veriyor ve hesap bakiyesi 20 TL olunca bankadan çekilebiliyor.

Kazandığım parayı nasıl çekerim?

Uygulamanın ana sayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendirilirsiniz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yollanır.

Nasıl Oynanır?

Telefon numaranızla kayıt oluyorsunuz. Her gün 12:30 ve 20:30 saatlerinde başlayan iki adet yarışmaya katılıyorsunuz. Yarışmaya katılıp soruları verilen süre sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.

Kaç tane joker kazanabilirim?

Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek joker kazanabilirsin ama her yarışmada sadece 1 joker kullanabilirsin. Dikkat, final sorusunda joker kullanılmamaktadır.

Hadi Baldır Muhabbeti Nedir?

Hadi canlı bilgi yarışmasının bir bölümünde sorulan diz ile kalça arasındaki bölüme 190 bin kişinin baldır demesi ve bu cevabı veren herkesin elenmesi büyük etki yaratmış. Doğru cevabın uyluk çıkması sonrasında yarışmanın mesaj bölümüne binlerce baldır yazılmıştır. Baldır muhabbeti bu şekilde devam etmektedir. Yarışmaya yeni katılan kullanıcılar “baldır” muhabbetinin ne olduğunu aramaktadır.