Hadi İpucu sorusu 12 Kasım Sadun Boro’ya eşlik eden evcil hayvan hangisiydi Hadi ipucu sorusu ve cevabı

12 Kasım Hadi İpucu cevabı: İlk Türk Denizci Sadun Boro’ya eşlik eden evcil hayvan dostu kedidir. Adı Miço’dur.

SADUN BORO KİMDİR?

1928 yılında İstanbul’da doğdu. Çocukluk ve gençlik yılları Caddebostan ve Marmara kıyılarında geçti. Denizcilik hayatına önce sandalla başladı; liseye geçtiği yıllarda ilk yelkenli teknesine sahip oldu.

Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra 1948’de İngiltere’ye giderek Manchester Üniversitesi’nin Tekstil Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi.

1952’de Ling adlı 11 metrelik bir yelkenliyle İngiltere’den Karayip Adaları’na kadar uzanan ilk açıkdeniz, Atlantik aşırı yolculuğunu bir İngiliz ile birlikte gerçekleştirdi. O zaman ‘Cumhuriyet’ gazetesinde tefrika olan bu gezinin anıları 2004’te Bir Hayalin Peşinde adlı eserinde neşredilmiştir.

Bugünkü yelkenlisi 10,5 metre boyunda ve keç armalı Kısmet, 1963’te Salacak’ta Athar Beşpınar’ın atölyesinde kızağa kondu. Hayatta en büyük emeli olan dünya seyahatine 1965’te Alman asıllı eşi Oda Boro ile beraber çıktı. Onlara Kanarya Adaları’nda aldıkları ünlü kedileri Miço eşlik etti. Üç yıl süren seyahatin anıları Hürriyet gazetesinde yayımlandı. Bu anılar, daha sonra Pupa Yelken adlı kitapta toplandı.

Boro ailesi 1977-1979 arasında, o zaman sekiz yaşında olan kızları Deniz’le beraber Karayip Adaları’nı, Amerika’nın doğu sahillerini gezdi.

1980’den beri Bodrum’da yaşayan Sadun Boro özellikle Gökova, Göcek gibi güney Ege koylarının korunması için çaba harcamış, Okluk Koyu'nun ortasına Denizkızı heykeli yapılmasını sağlamıştır. Boro, gazete ve dergilere deniz ve doğa sevgisini aşılayan yazıları uzun süre yazmayı sürdürmüştür.

Sadun Boro’nun 46 yıl boyunca bindiği ve yaklaşık 150 bin deniz mil yaptığı 'Kısmet' adlı teknesi, İstanbul/Hasköy’deki eski Haliç Tersanesi’nin olduğu yerde, Rahmi Koç Müzesi’nde görülebilir.

Teknesiyle dünya turu yapan ilk Türk olan 87 yaşındaki Sadun Boro, 05.06.2015 Marmaris'te tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

HADİ İPUCU SORUSU VE CEVABI 11 KASIM 2018

HADİ İPUCU SORUSU: ALIŞVERİŞİN GÜVENLİ OLDUĞU İNTERNET SİTELERİNDE HANGİ SİMGE BULUNUR?

HADİ İPUCU CEVABI 11 KASIM 2018

CEVAP: KİLİT (ASMA KİLİT)

Site Kimliği düğmesi (asma kilit) güvenli bir web sitesini ziyaret ettiğinizde adres çubuğunda görünür. Web sitesinin şifrelenmiş olup olmadığını, doğrulanmış olup olmadığını ve bazı durumlarda sitenin sahibini de çabucak öğrenebilirsiniz. Bu, kişisel bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan zararlı sitelerden korunmanıza yardımcı olur.

