13 Ekim HADİ ipucu sorusu ve cevabı Hadi ipucu James Cameron'un 'Pandora' adlı bir uyduda geçen ünlü filmi nedir

Hadi ipucu sorusu ve cevabı James Cameron'un ''Pandora'' adlı bir uyduda geçen ünlü filmi nedir 13 Ekim Hadi ipucu sorusu ne oldu? HADİ oyunu milyonların vazgeçilmez trend oyunu haline geldi. HADİ ipucu sorusu ve cevabı araştırılıyor. Peki 13 EKim HADİ sorusu nedir? HADİ ipucu soru ve cevabı bugün filmlerden geldi. Bakalım film hafızanız nasıl. Heyecanla oynanacak HADİ oyunu ipucu sorusu ve cevabını haberimizde derledik. Hadi bu akşam Film Gecesi'yle 20:30'da Sevgili Hadiciler isteğiniz üzerine Film Gecesi Cumartesi oldu . İpucumuz James Cameron'un ''Pandora'' adlı bir uyduda geçen ünlü filminden geliyor. Bu filmi sevmeyen pek yoktur Peki bize filmin adını söyleyecek var mı?

HADİ İPUCU SORUSU 13 EKİM 2018

James Cameron'un ''Pandora'' adlı bir uyduda geçen ünlü filmi nedir?

CEVABI

AVATAR

AVATAR FİLMİ KONUSU

Özet ve Detaylar

Bir hırsızlık olayında ağabeyi ölen yarı felçli Jake Sully, Pandora adındaki uzak bir gezegende misyonunun başına geçmeye karar verir. Bu yerde Na’vi adında giderek tükenmekte olan bir halk yaşamaktadır. Jake, kendilerine özgü bir lisanları, dünya görüşleri ve yaşam biçimleri olan halkın arasına karıştığında doğa ile de bütünleşir. Askeri bir şirket, söz konusu yeri ve oradaki kaynakları mercek altına almak üzere Avatar adında bir program meydana getirmiştir. Bu program insanları kısmen insan kısmen de Na’vi haline büründürerek misyon amaçlı Pandora’ya göndermektedir. Bu sisteme gönüllü dahil olan Botanist Dr Grace Augustine ve Jake Sully için başka bir yaşam var olacaktır. Sully, Pandora’ya geçtiği anda felçli bedeni değişime uğrayarak işlevsel hale gelmektedir. Bu sırada Na’vi halkından Prenses Neytiri ile karşı karşıya gelen Jake, ansızın bir farkındalık yaşar ve bir araştırma misyonu ile gönderildiği bu gezegeni, kendi dünyalısından korumaya karar verir. Üç boyutlu, son teknoloji ürünü ve ciddi anlamda yüksek bütçeli filmin yönetmeni James Cameron’e, Titanik, Yaratıklar ve Terminator filmlerinden hayranız.

JAMES CAMERON KİMDİR?

James Cameron, 16 Ağustos 1954 tarihinde Kanada'nın Ontario eyaletinin Kapuskasing şehrinde elektrik mühendisi bir baba ve sanatla uğraşan bir annenin çocuğu olarak doğdu. Çocukluğu Ontario’nun Chippawa kasabasında geçti. Cameron’un ailesi 1971 yılında Kaliforniya'ya taşındı.

Burada California State University’de fizik alanında eğitim gördü. Daha sonra film yapma arzusuyla sinema sektörüne yöneldi. Bu dönemde geçimini sağlamak için kamyon şoförlüğü yapıyordu. Film kariyerine senaristlik yaparak başlayan Cameron daha sonra sanat yönetmenliğine geçti. Battle Beyond the Stars ve Escape New York gibi filmlerin özel efektleriyle ilgili olarak prodüktör Roger Corman’ın yönetiminde çalışan Cameron, 1978 yılında ilk filmi olan kısa metrajlı bilim kurgu türündeki Xenogenesis’i çekti.

Uzun metrajlı ilk filmi ise birincisi daha önce Joe Dante tarafından yönetilen Piranha Part Two: The Spawning oldu. Bu film başarılı bulunarak International Fantasy Film Award ödülüne layık görüldü. Çekimleri Roma’da gerçekleştirilen film sırasında bir gece rüyasında makineler tarafından öldürülmeye çalışıldığına dair kabus görerek uyanan Cameron’a yaşadığı bu tecrübe The Terminator için fikir verdi.

Senaryosunu tamamladıktan sonra filmi çekmek için prodüksiyon şirketleriyle bağlantı kurmaya çalışan Cameron, birçok şirket tarafından yeni bir yönetmen olduğu için reddedildi. Sonunda Hemdale Pictures ile anlaşan Cameron, ileriki yıllarda eşi olacak prodüktör Gale Anne Hurd’la tanıştı. Hurd filmin yapımcılığını üstlenip The Terminator’ın senaryosunu James Cameron'la birlikte yazmaya başladı. Orion Pictures ise filmin dağıtımcılığını üstlendi. 80’li yıllara damgasını vuran The Terminator filmi gişede büyük bir hasılat elde etti.

Ünlü yönetmen, This Time It's War isimli savaş belgeselinin ardından, aksiyon, bilimkurgu ve korku türlerinde çığır açan görsel efektlere sahip oscar ödüllü Aliens için kamera karşısına geçti. Daha sonra bir dalış ekibinin başından geçen sıra dışı olayları anlattığı The Abyss, yine en iyi görsel efekt dalında akademi tarafından ödüllendirildi.

James Cameron 1997 yılında dünyanın en trajik gemi kazalarından biri olan Titanic’i beyaz perdeye kurgusal bir aşk hikayesi ekseninde aktardı. Leonardo Di Caprio, Kate Winslet, Billy Zane ve Kathy Bates’in başrollerini paylaştıkları, 200 milyon dolarlık dev bütçeli film vizyona girdiği ilk hafta 28 milyon dolarlık hasılat elde etti. Yıl sonunda bu rakam 600 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en çok gişe başarısı kazanan filmlerinden biri oldu.

Cameron, Titanic’le aralarında en iyi film ve en iyi yönetmen ödülü de olmak üzere toplam 11 dalda oscar kazandı. Bu filmin ardından TV ağırlıklı projelerde çalışmaya başlayan Cameron, Earthship.TV, Freak Nation, Dark Angel ve Expedition: Bismarck gibi dizilerin yönetmenliğini üstlendi.

2003’te Ghosts of the Abyss ve 2005’te Aliens of the Deep isimli belgesel yapımları hazırladıktan sonra Cameron 17 Aralık 2009 tarihinde vizyona giren Avatar isimli filmini yaptı.

SAROS HANGİ TÜR COĞRAFİ OLUŞUM? HADİ 20:30 İPUCU SORUSU

Saros körfez türü bir coğrafi oluşumdur. Körfez, denizin kara dışına çıkarak oluşturduğu, göle benzer, ancak dar bir boğazla denize açılan su çıkıntısıdır. Körfezin meydana gelmesinde kıyı gerisindeki arazi yapısının çok önemli rolü vardır. Eğer dağlar kıyıya paralel olarak uzanıyorsa böyle kıyılarda girinti çıkıntı azdır. Böyle yerlerde körfezlere rastlanmaz. Dağların kıyıya dik olarak uzandığı yerlerde ise kıyı girintili çıkıntılıdır. Böyle kıyılarda deniz, vadiler boyunca, toprağı aşındırmak suretiyle içerilere doğru girerek körfezleri meydana getirmiştir. Körfezlerin biçimleri deniz suları altında kalmış bulunan kara topografyasının jeomorfolojisiyle yakından ilgilidir.

Körfezler limanların kurulması ve gemilerin barınması için çok uygun yerlerdir. Bu nedenledir ki, dünyanın büyük ve ticaret hacmi geniş limanları hep böyle körfezlerde bulunurlar. Mesela Hamburg, Cenova, Napoli, Pire, İzmir limanları bu çeşit limanlara örnek olarak sayılabilir.

Geçtiğimiz haftalarda AppStore'larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; "cepteki televizyon" teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin;)