Hafif ticari araç, alt geçide uçtu: 2 yaralı

DHA 15 Nisan 2020 Çarşamba 00:27 - Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 00:27

Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır- Şanlıurfa yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 PC 042 plakalı hafif ticari araç, Park Orman Alt Geçit Köprüsü'ndeki virajda kontrolden çıkarak beriyeri aşıp, alt geçide uçtu. Kazada ters düşen araçtaki 2 kişi yaralndı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.