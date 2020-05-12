Hafif ticari araç ile otobüs çarpıştı: 1 yaralı

İHA 12 Mayıs 2020 Salı 00:26 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 00:26

Kaza, Kahramanmaraş - Kayseri yolu Sütçü İmam Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metehan B. idaresindeki 46 LD 359 plakalı hafif ticari araç, kavşak içinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, kavşağa girmeye çalışan Mustafa B. idaresindeki 46 BZ 630 halk otobüsüne çarptı.

Çapmanın etkisiyle hafif ticari araç ve belediye otobüsünde maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlileri araç sürücüsü Metehan B’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, zarar gören otobüs ve araç yol dışı edildi.