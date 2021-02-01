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Yaşam

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Ölenlerin yakınları geldikleri kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA01 Şubat 2021 Pazartesi 17:10 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 17:10
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Kaza, Tekirdağ-Hayrabolu kara yolunun Karabezirgan Kavşağı'nda meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Hasan Yenice idaresindeki 22 UL 830 plakalı hafif ticari araç, Karabezirgan köyü yolundan çıkan Selami Bandur'un kullandığı 59 ES 999 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil, tarlaya devrilerek ters döndü.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde yapılan incelemede, otomobilde bulunan Azize Civan ve Zuhal Bandur'un hayatlarını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Selami Bandur, Hasan Yenice, Hüseyin Puka ve Uğur Dinç, Tekirdağ'daki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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