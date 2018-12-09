Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Hafif ticari araç tankere çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Derince ilçesinde tankere arkadan çarpan hafif ticari araç sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Kaza, Derince ilçesi D100 karayolu Derince Limanı Kavşağı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus İ. idaresindeki 34 NP 5981 plakalı hafif ticari araç aynı istikamette seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 43 SU 509 plakalı tankere arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
 
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde sıkışan yaralı Mustafa İ., kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Mustafa İ. hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, yol kaza sebebi ile kısa süre trafiğe kapalı kaldı.
 
 Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşgalci İsrail askerleri ´arbedede vuruldu´ dediği engelli Filistinliyi arkadan vurmuş

İşgalci İsrail askerleri ´arbedede vuruldu´ dediği engelli Filistinliyi arkadan vurmuş

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA