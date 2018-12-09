Konya'da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- İHA
Kaza, Esentepe Mahallesi Şehit Cemil Döşemeci Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büşra E. yönetimindeki 42 BFU 10 plakalı hafif ticari araç, Salih E.’nin kullandığı 46 KP 808 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Salih E., Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.