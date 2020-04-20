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Yaşam

Hafif ticari araçtan pompalıyla ateş açıldı: 5 yaralı

Konya'da sokaktan geçen hafif ticari araçtan, pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmalarla sokakta bulunan 5 kişi yaralanırken, polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA20 Nisan 2020 Pazartesi 18:22 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 18:22
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Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre mahalleden geçmekte olan hafif ticari araçtan, pompalı tüfekle ateş açıldı. O sırada sokakta bulunan ve vücutlarının çeşitli yerlerine saçmaların isabet ettiği Yusuf Yürür, İmiş Renklioğlu, Fatih Efe Kıvrak, Nevzat Karataş ve Nusret Karataş saldırıda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan buldu. Polis, olay yerinden ateş ederek kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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