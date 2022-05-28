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Yaşam

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 08:53 - Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak görülecek. Kalan kesimlerde genellikle parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, diğer yerlerde artmaya devam ederek mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğusunda önceleri kuzeyli, zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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